Cuando nada es lo que parece

Nada en esta vida es inocente. Y menos aún si un día te atreves a meterte entre pecho y espalda, en vez de un tequila en un tugurio mexicano, esa pócima mágica que es ‘Libro del desasosiego’: «Una calle desierta no es una calle por la que no pasa nadie, sino una calle donde los que pasan, pasan por ella como si estuviera desierta». Era un maestro Fernando Pessoa, sobre todo cuando se movía en ese territorio extraño que transitamos entre la realidad y lo que inventamos para que se parezca a ella. O para distanciarnos, para escapar, para irnos de su condición triste de ocupada: «Tal vez porque yo piense demasiado o sueñe demasiado, lo cierto es que no distingo entre la realidad que existe y el sueño». El espacio oculto, invisible, y quienes lo habitan: de eso se ocupa la escritura de ficción. Nombrar las cosas como si hubieran existido: para que existan. Moverte entre la luz y la tiniebla: ahí descubriremos la trocha agreste por la que discurrir en nuestra curiosidad lectora. No hay escritura inocente. Tampoco es ni será inocente la lectura. Ahí nos encontramos este libro que no nombro «espléndido» porque no le gusta a uno de los personajes que aparecen en uno de los relatos. Pero ‘Maneras de irse’ es un libro que te obliga a desnortarte porque resulta difícil encontrar una señal, una tan sólo, que te dirija a otro lugar que no sea el de los sueños.

He leído casi todo lo que ha escrito Sònia Hernández. Poesía y novelas. Ahora llega, en medio de la pandemia inconmovible, este volumen de relatos en que nada es lo que parece: o sea, habla de lo real, como se pasean por lo real las evocaciones vaporosas -tequila y mescal- de ‘Bajo el volcán’ o los ángeles de Rilke que reunían a la vez el horror y la belleza. En cada una de las primeras líneas de cada uno de los relatos («a mi cuerpo a veces se le olvida respirar») hay la evidencia de que algo inquietante nos espera, pero no algo inquietante al estilo de la literatura del miedo, sino algo que encontramos en lo más cotidiano de nuestras vidas: un viaje en avión al lado de una misteriosa mujer que dejará de serlo a los pocos minutos de emprender el vuelo, la exposición de un artista que será como el anticipo de una muerte, alguien que quiere regalarte un león porque sus rugidos son como un anuncio de vida, esa pareja atómica que forman Michael Jackson y Paul McCartney interpretando la canción de un verano, las pirámides de Teotihuacán en las que recordará lo que le enseñó a la protagonista del viaje, sobre la cultura precolombina, el artista Vicente Rojo (al que Sònia Hernández convirtió en protagonista de una de sus novelas), y, sobre todo, ese tiempo -otra manera de medir el espacio en que se desarrollan las acciones de este libro, si no espléndido, excelente- que protagoniza un mes del año: agosto. No es ya abril el mes más cruel, sino esta historia en que la pérdida se va anunciando como si abandonarnos a la invisibilidad fuera una manera de irse, como escribía Pessoa en las primeras líneas de este acercamiento personal -el mío, digo- a un libro que perturba desde la perfección de su prosa, desde lo ajustado en esa prosa donde no falta ni sobra una coma miserable (digo «miserable» porque hay que ver cómo hacen sufrir algunas escrituras esa puntuación que pone puntos y comas sin tener ni idea), desde la seguridad que como lectores tenemos de que lo inquietante en el papel es lo que nos seguirá inquietando cuando cerremos el libro y comprobemos que hemos ido a parar al mismo sitio donde comenzaba: el viaje imposible a Lisboa de la mano siempre temblorosa de ‘Libro del desasosiego’. Todo final ya estaba en el principio, escribía Eliot. Así este libro circular donde resulta difícil escapar si no es hacia lo desconocido, hacia esas calles desiertas que somos nosotros como fantasmas vagando por los sueños, como memoria siempre imprecisa del lugar donde José Agustín Goytisolo se inventó sus ‘Palabras para Julia’, como esa turbadora manera de irse que tiene la gente sin dejar otra huella que no sea la del silencio, como esa casa en ruinas que está llena de bichos que brillan con los resplandores de la plata y nos anuncian, una vez más, la huida imposible de los sitios y las cosas. «Basta con parpadear y respirar / para que el paisaje cambie, / porque el tiempo es siempre el mismo, / tan maleable como el espacio»: es una estrofa de ‘La quietud del metal’, libro de poemas publicado por Sònia Hernández hace dos o tres años. Así transcurre nuestro itinerario por ‘Maneras de irse’, su libro último, un magnífico relato dividido en capítulos que al final confluirán en un universo levantado sobre la realidad y los sueños. «Cuando escribo veo lo que estoy escribiendo, lo veo realmente»: lo dice Julio Cortázar en su relato ‘Tango de vuelta’. Y así comienza uno de los relatos que ahora estoy rememorando: «He soñado que veía». Y lo que vemos, con los personajes que habitan estas páginas como en el escenario de una función ilusionista, es la dificultad de regresar a los sitios que abandonamos o nos abandonaron, la oscura dimensión hacia la que nos dejamos llevar para vernos reflejados en los otros, en lo otro, la sospecha de que seremos esos otros encerrados en nuestros propios cuerpos como en un juego cuántico de mundos paralelos. Leer ‘Maneras de irse’ es un gozo que no te tranquiliza, sino todo lo contrario. ¿Qué otra cosa es la buena literatura?, pregunto. La respuesta está en su tejado. En el de ustedes digo. Y a ver qué pasa.