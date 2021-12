Tornar a la universitat

A propòsit d’una jornada dedicada a Marc Granell, fa uns dies vaig anar a la Facultat de Magisteri, on vaig passar-me quatre anys fent classes. No havia tornat des d’aleshores, i de seguida vaig entrar un atac de melancolia quan, ja a l’entrada, em vaig trobar amb alguns companys.

El meu pas per la universitat va ser, en certa manera, un temps de trànsit, de grans aprenentatges, sense oblidar l’experiència de viure de prop la jungla dels departaments i en primera persona, però de lluny i com qui contempla una cercavila on s’exhibeixen els límits de la condició humana, les guerres dels associats, que és tot un univers.

L’entrada a la universitat va ser per a mi casual, perquè sabia que no m’hi quedaria. També és cert que anys després no vaig saber calcular com ho arribaria a enyorar. El primer cop que hi vaig entrar va ser per fer una substitució d’algú que, amb el temps, em va ensenyar com ningú què no s’havia de fer amb els alumnes, amb la literatura i amb la vida: amb una actitud despòtica feia als alumnes estudiar els textos teòrics que parlaven de les obres en compte de fer-los llegir-les. Els enviava a la font sense acompanyar-los a beure l’aigua, sense convidar-los a tenir set. Era allò que d’alguna manera ens alertava e.e.cummings en un dels seus poemes: «qui presta atenció/ a la sintaxi de les coses/ mai no et besarà del tot».

Durant el temps que vaig estar fent classes em preocupava pensar si, inconscientment, aniria canviant la meua forma de llegir. La universitat, com l’institut, a vegades és com conduir per una autopista, un camí recte ple de senyalitzacions que has d’atendre, identificar, obeir, interpretar. I a mi el que m’agrada són les bifurcacions, l’anècdota, els marges, les troballes, la casualitat, les carreteres secundàries, l’embriaguesa quasi anestesiada de J.A. Prufrock. M’ho passava molt bé a la universitat, però de cop el cap se m’omplia de núvols i pensava: i si acabe convertint-me en aquella professora a la que vaig substituir? Després enraonava i em deia a mi mateixa que no, que això no passarà mai, que a la vida tot és qüestió de sort i un poc d’estadística, i hi havia tants altres professors amb els que emmirallar-se.

Quan vaig deixar la universitat vaig entrar en una estranya i dolça intempèrie, llegir tornava a ser com caminar per una ciutat xiulant. Però l’altre dia, quan a la Facultat l’amic i poeta -i col·lega en aquells anys- Josep Ballester va dir a alguns participants de la jornada dedicada a Granell, assenyalant el bar: «Àngels sempre estava allà, amb els alumnes», em va tornar a entrar un atac de melancolia monumental.