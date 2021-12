Durante el pasado puente hubo enormes colas para vacunarse, en este fin de semana se han repetido. Parece ser que el personal anda loco en pos del pasaporte covid. No es un fenómeno sanitario, al fin y al cabo la mayor parte no se había inoculado todavía ninguna dosis, es un extraño acontecimiento sociocultural. Supongo que esperan que les diga que todo esto parece muy poco serio, que los expertos advierten reiteradamente de que las vacunas no aseguran la inmunidad, de que, vista la marcha de las nuevas variantes que mutan, dentro de poco estaremos como al principio, que si patatín, que si patatán. Pues sí, también, pero casi es lo de menos. Lo más importante a mi modo de ver es que se trata de un acontecimiento específicamente europeo. No tengo noticia de que en otros continentes esté pasando nada parecido, y eso que en algunos sitios, como en Sudáfrica, tienen bastantes más motivos que nosotros para preocuparse. Hay algo raro en la obsesión europea por comprar seguridad.

Veamos. El 31 de octubre de 1517 Martín Lutero colgaba en la iglesia del castillo de Wittenberg sus famosas noventa y cinco tesis condenando la venta de indulgencias. Ya saben: las indulgencias eran unos permisos que vendía la Iglesia para mitigar las penas por los pecados cometidos. La idea había partido del pontífice León X, quien publicó al efecto la bula Sacrosanctis con el propósito de recaudar fondos para las obras del Vaticano. Lutero se enfrentó al enviado del arzobispo Albrecht de Maguncia, un tal Tetzel, de quien se decía que afirmaba cínicamente que «al sonar la moneda en la cajuela, el alma del fuego al cielo vuela». Escandalizado, el iniciador de la Reforma protestante denunció que esta herejía llevaba a la gente humilde a comprar indulgencias para rehuir la pena antes que para arrepentirse de sus culpas. También criticaba la monetarización de lo espiritual, a lo que contribuyeron los banqueros Fugger de Augsburgo adelantando créditos a la Santa Sede a cuenta de la venta de indulgencias. Todo lo anterior me parece muy instructivo para entender lo que está pasando con las vacunas, convertidas en verdadera triaca de la religión lúdica que profesamos. La gente quiere creer que está a salvo y se meterá en el cuerpo lo que haga falta, con tal de garantizar los festorros de Navidad, las comidas de empresa y los cotillones. El tratado V del Lazarillo de Tormes cuenta la historia de un buldero que se alía con el alguacil del pueblo para animar a la gente a comprar masivamente una bula que les permitía comer carne y beber a destajo. Así seguimos y nuestro modelo económico, basado en el consumo improductivo, naturalmente, lo alienta.