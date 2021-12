Un innovador asalto a Correos

Se me erizan las barbas cuando leo en este periódico que la Generalitat está ultimando la compra a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos de su histórico edificio de la plaza del Ayuntamiento de València. El Gobierno autonómico aún no ha desvelado el destino que pretende darle, aunque ha dejado caer que será «un centro cultural innovador». Innovador/a es una de esas palabras comodín sacralizadas en los últimos años. Una muletilla conceptual que igual sirve para un roto que para un descosido. Y eso, un descosido es lo que a uno le parece que reformen el edificio de Correos, dándole un uso distinto para el que fue concebido.

El de Correos no es que sea un gran edificio, es que es un buen edificio de correos. Es un edificio que sigue cumpliendo perfectamente con la función para la que fue construido hace un siglo. Y más allá de sus valores estéticos, ese es el mayor elogio que puede hacerse de un edificio público. En tiempos de pandemia, el edificio de Correos, con su amplia sala elíptica bajo su gran cúpula de hierro y cristal, es un espacio que transmite serenidad, lejos de los agobios de las oficinas al uso y los centros comerciales. Es posible que Correos necesite también un nuevo edificio para la creciente paquetería, pero la Generalitat no tiene por qué pagar la fiesta y la empresa estatal no tiene por qué desentenderse de su sede histórica. Convertirlo en un nuevo museo es, además, contribuir a la banalización turística del centro histórico.

En un futuro próximo el Caixa Forum y el Centro de Arte Hortensia Herrero se sumarán a iniciativas privadas tan meritorias como la Fundación Bancaixa, la Chirivella Soriano y Bombas Gens. Además, se especula con la posibilidad de convertir el edificio del Reloj del puerto en un museo dedicado a Sorolla.

Antes de preguntarnos si faltan museos en València, habría que interrogarse sobre si los que tenemos cumplen con su misión, si no sería mejor destinar los cuantiosos recursos que supone abrir uno nuevo a mantener y mejorar los que ya existen. Treinta años después de su inauguración, el IVAM y el Centre del Carmen siguen, como el resto de los museos de la ciudad, sin audioguías. El Muvim funciona por debajo de sus potencialidades. El Museo de Bellas Artes San Pío V está pidiendo a gritos una reforma financiera, administrativa y museística. Mejoras, y muchas, son necesarias también en el Museo Nacional de Cerámica González Martí. Otros, como el Museo de la Ciudad o el de Prehistoria, necesitan ponerse en valor con exposiciones temporales que muevan sus fondos e inviten a su disfrute. Aplíquense a ello y déjennos seguir disfrutando del placer de usar el edificio de Correos para lo que fue creado.