Quan els «amiguitos del alma» dominaven la Terra

‘Amiguitos del alma’ és el títol del primer llibre del periodista Xavier Latorre. També és la fórmula de cortesia amb què l’expresident de la Generalitat Francisco Camps es dirigia al presumpte empresari Álvaro Pérez, més conegut com El Bigotes. Ha passat molta aigua davall el pont, i la veritat és que Camps ha anat sortejant els seus processos judicials amb perícia i fortuna. A Pérez les coses no li van tan bé: l’home encadena condemna rere condemna, en una espiral que sembla no acabar-se mai. Deu tindre l’ànima per a pocs amics.

‘Amiguitos’ n’hi havia molts més, en aquells temps remots de majories absolutes del Partit Popular en les principals institucions valencianes. Amiguets que sempre estaven voleiant en cercle per les partides pressupostàries mirant d’escollir-ne una (o 31) i llançar-se en picat per a donar-li una alegria al cos. D’aquells vols de reconeixement, que acabaven en un trau (o en 31 traus) en les vores de les administracions, tota una generació valenciana encara paga els desperfectes.

Xavier Latorre ho contava en temps real des de les pàgines del diari Levante-EMV. I malgrat el subtil malestar que experimentes quan algú et furta la cartera i damunt es burla en la teua cara, Latorre no va perdre mai la ironia. El seu llibre és un exemple de distanciament irònic des de la primera a l’última pàgina. Potser perquè recupera aquella vella màxima que deia: fem la revolució, però rient. O la versió més moderna: si la teua revolució em prohibeix ballar, no m’interessa.

Per les pàgines del llibre desfilen molts amiguets de l’ànima, no sols l’home del bigot. Perquè tot polític corrupte necessita amistats sinceres per tal d’eixugar les llàgrimes que produeix «sacrificar-se per l’interès general». Llàgrimes de tant de riure, vull dir. Xavier Latorre ha sabut trobar el punt just entre el riure i el somriure. El punt més eficaç: ni el cabreig permanent davant la lladreria ni la indiferència (fins i tot la defensa i la dissimulació que practicaven uns altres periodistes!).

Latorre, nascut a Vila-real i amb una llarga trajectòria professional, fixa la seua mirada també sobre uns altres aspectes de l’època que ens ha tocat viure. En especial, sobre el desconcert que provoca la irrupció de les noves tecnologies en les nostres vides.

L’obra està editada per la Institució Alfons el Magnànim en la col·lecció que coordina un altre periodista de llarga trajectòria, Emili Piera. I des de la primera pàgina ens retorna a aquell malson que la societat valenciana va patir (i que també va provocar, tot siga dit, amb les seues votacions convocatòria rere convocatòria, o amb la seua contribució a la bombolla financera-immobiliària, vinga compres especulatives, vinga requalificacions, vinga crèdits desbocats...). Des de la primera pàgina, cal repetir, perquè la primera de les columnes seleccionades dona el to d’allò que trobarà qui s’endinse en ‘Amiguitos del alma’. Parla d’un matrimoni moderadament corrupte que lamenta, quan comencen les imputacions per corrupció de les seues amistats, que els estan marginant. Els grans corruptes apareixen en els mitjans sota titulars associats a delictes greus, de molt de prestigi, mentre ells continuen en l’anonimat, sense un suborn o una prevaricació de la qual poder vantar-se. I així no es pot anar amb la cara ben alta al club social, on se senten deixats al marge, enmig de gent que ha furtat tant.

Lectura contra la pèrdua de memòria. Perquè les societats (aquells que després voten, demanen crèdits d’infart, especulen... és a dir, el veïnat) obliden molt fàcilment, i xoquen reiteradament contra la mateixa urna.