El tio franquista

Mon tio era franquista. Tant que quan va morir va voler que se’l soterrara en un taüt igual que el de Franco. No és broma. Així ho va deixar consignat al testament. Allò fou una sorpresa, perquè sabia que els meus tios eren de dretes, sobre tot ell, el tio Felipe, però clar, allò em va causar un problema. La meua tia, que era grossa com un tonell i tenia una veu de soprano estrident, deia sempre allò de amb Franco es vivia millor i aquella mena de coses. En realitat, formaven una parella molt singular, mon tio prim com un clau i ma tia grossa com un tossal. Mon tio, en canvi, tenia una veu cavernosa i un sentit de l’humor peculiar, amb una mirada lúcida sobre les passions humanes. Ell pensava que tots serien de dretes si foren rics, i que els pobres eren d’esquerres perquè eren miserables com a rates. Per tant, ell sent pobre com una rata era de dretes, per si de cas algun dia era ric ningú no li ho poguera rebatre. També pensava que tots anaven a la seua, i que no t’havies de fiar de ningú, que ningú no feia res sense voler buscar una recompensa. No era un cínic, perquè no s’amagava i a la mínima t’ho amollava a la cara. Li molestaven els capellans, les monges, els religiosos en general. Li molestaven els banquers que volien vendre-li no se sap quin préstec avantatjós; li molestaven els testimonis de Jehovà, aquells que passaven per les cases amb una Bíblia a la mà. També li molestaven els càtars, i la va tindre grossa amb un barbut que se li va posar pel mig volent vendre-li no sé quin llibre. I les gitanes que llegien les línies de la mà i et donaven un bocí de romer. Era tremend, aquesta és la veritat. De les estrangeres deia que totes eren unes fresques, i quan anava a la platja es posava negre. No era un beat, ni res d’això, senzillament argumentava que no era de pedra, i que veure totes aquelles dones fent top-less el pertorbava de tal manera que no li semblava adequat. La platja és de tots!, em cridava, ho recorde bé, el dia que els vaig fer aquesta fotografia. Les platges nudistes li semblaven el súmmum de la vulgaritat. Com també li molestaven en general les mostres de mala educació. Ell era un exemple de castellano viejo, ja sabeu què vull dir: cedia el pas a les dones i els deia reina o perla. En aquelles floretes es concentrava el seu masclisme més genuí, però que no anava més enllà. Cantava Luis Aguilé i aquelles coses. Cuando salí de Cuba... A mi em divertia, i em preguntava sempre pel meu xicot, fins que va deixar de fer-ho. I va començar a sospitar per què no tenia xicot. Em deia que em quedaria fadrina; i la meua tia m’advertia que se’m passaria l’arròs. Aquesta és una metàfora admirable, que tan sols els d’ací podem arribar a entendre bé. Jo reia i llançava pilotes fora. Ells em miraven volent discernir què els amagava. Al cap i a la fi, jo era la seua neboda, i l’hereua dels seus béns, d’una casa a Russafa, cinquè sense ascensor. Em volien casada i ben casada, deien, però, és clar, no ho varen arribar a veure. Primer va faltar la meua tia, d’una complicació hospitalària. Al cap de pocs mesos, mon tio, com si la seua esposa l’haguera arrossegat rere ella. Jo hauria assegurat que viuria fins als cent anys, tan bona salut tenia: una salut de ferro. Però no... I quan es va obrir el testament em vaig trobar amb aquest últim prec, el que es diu l’última voluntat. El notari feu cara de circumstàncies, i va afegir, amb un sospir, ton tio tenia unes coses... No vaig tindre més remei que anar a una funerària i preguntar pel taüt de Franco. Per si de cas existia. Per si de cas mon tio no era l’únic franquista que havia tingut aquell caprici surrealista. Però no va ser així, i vaig haver d’anar a un fuster de confiança i li vaig preguntar com ho veia. Portava amb mi unes fotografies, baixades d’internet. Em va fer un pressupost tan inassolible que finalment vaig fer cas a la seua recomanació professional, i el vaig soterrar en una caixa de pi. Algunes nits el fantasma de mon tio vaga pel seu pis (que ara és el meu) i em diu a cau d’orella: fresca, més que fresca! La meua companya es desperta sobresaltada pels meus crits i jo la tranquilitze. Res, el tio Felipe, donant la tabarra.