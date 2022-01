Saber arribar a NY

A vegades, arribar a una ciutat que no coneixes és com mirar algú per primera vegada. La sensació que ens pot provocar una ciutat és capaç de despertar i establir amb nosaltres una sensació més pròpia d’una relació amorosa que urbana. Quan pense això, sempre em ve al cap Borges, que referint-se a la seua ciutat de Buenos Aires, va dir: «Me gusta tanto que no me gusta que le guste a otras personas. Es un amor así, celoso». A mi, aquesta sensació de total domini i apropiació, d’entusiasme al ser-hi i de gelosia quan els altres hi van, només em passa, d’una forma malaltissa, amb Nova York, la ciutat on sempre que arribe perduda amb mi mateixa, acabe trobant-me.

Recentment s’ha publicar-se una joia en forma de simfonia: ‘Això no és Barcelona. Visions catalanes de Nova York’, una edició magnífica a càrrec de Margarida Casacuberta i Mariàngela Villalonga i editada per L’Avenç, que recull la imatge literària de la ciutat vista per autors de casa nostra al llarg d’un segle i mig d’història. El viatge de passar les seues pàgines és una festa. La polifonia de veus que transiten al llarg d’aquesta obra és la complexa història, també, d’una combinació d’èxits, derrotes, exilis i triomfs. Però sobretot, aquesta meravellosa carta d’amor a la ciutat és, en definitiva, una poètica de l’arribada. Saber arribar a un lloc a vegades és tan difícil com aprendre a anar-se’n, i de la impressió (i la commoció) que pot provocar l’espectacle d’observar la feina dels grans escenògrafs que van ser els creadors de Manhattan, com va dir Diaz-Plaja, neix aquest mosaic colossal de veus i mirades davant d’una ciutat que, contínuament, es reescriu. Des d’Artur Cuyàs fins autors com Jordi Puntí, s’evoca la ciutat en tots els seus matisos. La «moderna Babilònia» que descriu Sebàstià Gasch, la festa cromàtica del seu paisatge que narra Pla, el desembarcament de Dalí a Manhattan, l’any 1958, vestit d’astronauta d’or, Anna Murià a Brooklyn mentre somnia en els cirerers de Potomac, Tasis passejant per Washington Square o Eugeni Xammar confirmant que, Nova York és, certament, una ciutat per joves. Un punt i a part mereix la visió perplexa, irònica i desconcertant de Joan Fuster quan hi arriba l’any 1982. Una ciutat «paràsita», l’anomena. Evoca les sabates d’Elda mentre descriu els negocis dels jueus, compara Broadway amb el Paral·lel, el claqué amb la sardana i, dels seus habitants diu: «Lo más próximo a los viandantes de Nueva York, salvando las razas “exóticas”, sería Murcia: un personal de estatura mediana, moreno, aparentemente preindustrial». Fuster respondria després, al preguntar-li algú sobre la ciutat, que Nova York era com Castelló, però més gran.