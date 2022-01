El misticismo de Pamen Pereira en el Centre del Carme

A pesar de la aparente estabilidad de aquello que nos rodea, nada permanece igual a sí mismo por demasiado tiempo. Esa es una cuestión en torno a la que quizás antes de la pandemia pensábamos menos pero ahora está más presente. Tenemos ante nosotros la evidencia rotunda de que todo está sujeto a un proceso de cambio que puede sorprendernos, para bien o para mal.

La impermanencia es un concepto que se aplica a la tendencia de aferrarnos a nuestros estados mentales, emociones y propiedades materiales como si fuesen importantes y eternas. El proyecto de Pamen Pereira (Ferrol, La Coruña, 1963) titulado «El final del sueño» se inauguró ayer viernes en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) comisariado por Víctor Segrelles, editor, coleccionista y director de la memorable galería de arte Paral·lel. Segrelles conoce bien el trabajo de Pereira y, de hecho, no es la primera vez que emprenden un proyecto juntos, se comprenden y complementan a la perfección, lo cual se nota en el resultado expositivo. Este, de hecho, toma la impermanencia como idea rectora.

El comisario destaca la espiritualidad de la artista, cercana a la filosofía Zen. Eso es algo que se respira nada más acceder a la Sala Dormitorio del CCCC. Allí, la iluminación y disposición de las piezas, además de la comunión de la obra con el espacio, inspiran al público un aire místico a través meramente del sentido de la vista. Todo un acierto la programación y producción de este proyecto, que no es una retrospectiva sino una muestra con obra de reciente creación en la mejor etapa de la artista.

«Esta sala fue de verdad un dormitorio de frailes del siglo XXIII hasta el siglo XIX, aquí han estado durmiendo siete siglos los carmelitas, que habrán soñado habrán reído, compartido y llorado entre estas paredes en las que hay mucha memoria», declara Pereira. A lo que añade con emoción: «me ha encantado trabajar para este espacio, tiene mucha alma esta sala, a mí se me pone la piel de gallina».

Sin duda ella se halla en un ciclo fantástico y logra transmitirlo a quien se aproxima a su trabajo. El caso es que siempre tenemos la opción de dejarnos llevar por los ciclos cambiantes. Si el ciclo vital que experimentamos es positivo, nos sentiremos satisfechos y si es negativo experimentaremos una sensación de fracaso. Para el budismo este planteamiento al que tan acostumbrados estamos en Occidente es un error, pues supone no aceptar que las cosas fluyen y que lo que entendemos por positivo o negativo son aprendizajes valiosos con sentimientos pasajeros. En un estado ideal de las cosas nosotros seríamos capaces de decidir qué estados de ánimo prolongamos y cuáles dejamos pasar con rapidez.

Unos pocos dibujos, exquisitamente escogidos para la ocasión, se exhiben sobre pared en blanco y negro, contrastando figuras que están presentes en la sala. Se trata de un trabajo intimista y conceptual en el que el papel, en su forma más pura y su formato más estándar, queda configurado como la herramienta de medición y el referente de lo que el objeto fue, está siendo y será. Remiten a la constante transformación de las cosas en nuestro universo. La única materia de estos dibujos son el humo y su rastro de hollín. En este límite, el fuego, a pesar de su naturaleza con tendencia destructiva, se vuelve creador, igual que en otras de las piezas con las que nos vamos encontrando en la sala.

Calaveras humanas, cáscaras de huevo, la muda de una serpiente, textos sagrados, huesos y raíces… En una vitrina que parece uno de los antiguos gabinetes de curiosidades, se presenta una instalación que es una especie de laboratorio de ideas de trabajo. Porque muchos de los objetos que en ella vemos tienen una fuerte carga simbólica, por supuesto, pero también de memoria personal de la artista, pues acaban por incorporarse en un determinado momento a algunas de sus obras o de sus intervenciones. Los ha ido recopilando en sus viajes y se exponen junto a una vanitas o bodegón sobre peana, con huesos de vaca que lucen unas alas de plomo y hacen pensar en una postura animalista de respeto y liturgia. Igual que sus reconocibles golondrinas, casi sello de la artista, en una versión que impacta por su belleza.

Las tradiciones y costumbres se renuevas, no son inamovibles, cabe evolucionar. Ni somos los mismos que ayer, ni sentimos lo mismo siempre. Ni pensamos igual, ni miramos de la misma manera. Los años en los que la artista vivió en Japón y sus múltiples viajes han dado forma a una trayectoria que busca el despertar de la mente hacia la iluminación a través de la meditación, aprecia la unidad entre la materia y el espíritu, y resalta la fusión entre naturaleza, imaginación y proceso creativo.

Las cosas establecen conexiones insospechadas entre ellas, según la artista, su arte se interpretaría como un medio de expresión de dichas conexiones, una mezcla entre ciencia y magia, tecnología y mecánica quántica. Afirma buscar justo aquello que desconoce, aludiendo al filósofo estoico Zenón que planteaba vivir como emprenderías la búsqueda de aquello cuya naturaleza desconoces por completo. “Ahí es donde yo me muevo, es donde busco en la parte desconocida y es lo que más me emociona. Es muy complejo, pero en ese mundo yo me siento cómoda. Explorando las capas de la realidad”, añade.

El comisario, por su parte, sugiere un anclaje de la muestra en la mística del Siglo de Oro, aunque Pereira se inspira mucho en San Juan de la Cruz, y reflexiona en torno a su simpatía con los carmelitas descalzos, con la reforma de la orden de vuelta a la austeridad.

La poesía se hace cuerpo. San Juan y Santa Teresa eran los poetas favoritos desde la niñez y adolescencia de Pamen Pereira. Por eso encontramos una pieza en la que aparecen unos zapatos masculinos que han descalzado a alguien y emanan un fuego purificador. Entre dicha obra y el camastro donde arde una grieta a la altura del corazón de quien estuviera en el lecho, al fondo de la sala, aparece el poema de San Juan de la llama de amor viva. Un canto a apreciar las pequeñas cosas con intensidad.