¿Vacía o vaciada?

Últimamente proliferan las defensas de la llamada España vaciada, denominación con la que se suele aludir a las provincias de interior que han ido perdiendo población de manera acelerada desde hace medio siglo, es decir, desde que la industrialización y el turismo atrajeron irresistiblemente a los pobladores del centro peninsular hacia los polos de la periferia (o hacia Madrid, que geográficamente está en el interior, pero anímicamente se cree –Ayuso dixit– en otra galaxia). Se suelen destacar las consecuencias políticas de esta rebelión de los pequeños: si el modelo «Teruel existe» prolifera, podría suceder que una alianza de las provincias irredentas acabase modificando las expectativas electorales de los grandes partidos.

El asunto tiene muchas facetas, entre ellas una dimensión cultural, que es la que me interesa aquí. La emigración, cuando no la provoca alguna guerra o alguna pandemia, se origina inevitablemente en la pobreza y en el deseo de mejorar las condiciones de vida de quienes emigran. Sin embargo, en lo que difieren las diferentes culturas es en lo que hacen los emigrantes al llegar a su tierra de promisión. La tradición anglosajona, que comenzó en Nueva Inglaterra con los peregrinos del Mayflower, consiste en que los campesinos se ponen a cultivar la nueva tierra de promisión. La tradición hispánica, en cambio, opta por fundar ciudades y amontonarse en la urbe: lo hicieron en el siglo XVII en Lima o en México DF, en el XVIII-XIX en La Habana o en Buenos Aires, y en el XX en Barcelona o en Bilbao. Esta dualidad no es exclusiva de Occidente: en China se está viviendo ahora mismo una emigración masiva de tipo español, mientras que en la URSS lo que hubo es una ocupación sistemática de Siberia al más puro estilo británico.

La imagen cultural que resulta de uno y otro proceso es opuesta. El modelo español se traduce en la estigmatización de lo que los emigrantes abandonaron: por eso la España vacía necesita reivindicarse como España vaciada, para ganar credibilidad destacando su condición de víctima. En cambio, el modelo americano sigue proclamando los rancios ideales rurales del cinturón bíblico del Midwest por encima del cosmopolitismo de Nueva York. Aquí los pueblerinos son retratados siempre como paletos ridículos; allí aparecen como rudos vaqueros heroicos. Es la distancia que hay desde ‘La ciudad no es para mí’ hasta ‘River of No Return’. Resulta difícil luchar contra los estereotipos. Por eso, las protestas del municipio de Montanejos, al que la Confederación Hidrográfica del Júcar pretende destruir anegando su bellísima Fuente de Baños (¿a qué descerebrado se le ha podido ocurrir algo así?), han pasado bastante desapercibidas. Y eso que las instituciones valencianas se están volcando. No me extraña: la cultura ecológica valenciana está en entredicho.