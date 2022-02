Carta al padre

Hasta ahora sólo había leído la poesía de Constantino Molina. Lo conocí hace años en un encuentro de cultura joven o algo así que en Toledo dirigía Víctor Claudín, mi hermano de siempre en todas las batallas. Allí andaba el poeta (aún no lo era. No sé si se es algo alguna vez de manera definitiva: creo que no. Bueno, a lo mejor los imbéciles…) y lo recuerdo como aislado, como si aquello le supiera a algo ajeno, por más que resultaran interesantes las sesiones en grupo o cantando cada cual a su manera los poemas escritos al hilo del momento. No pasó mucho tiempo y con su primer libro ganaría el Premio Adonais. Poco después haría lo mismo con el Premio Nacional de Poesía Joven, Alfons el Magnànim y Hermanos Argensola. La cosa iba en serio. Aquella aparente distancia en las cumbres toledanas era la que iba fraguando en soledad una vocación insobornable que era la de escribir, no la de ser poeta u otra cosa en el gremio de las letras, sino la de escribir. Ahora regresa con otro libro. Un diario. Me dan miedo los diarios. No consigo entrar con buen pie en la trascendencia de una intimidad que se me antoja, en la mayoría de ocasiones, falta de interés literario. He leído muchos de esos Diarios. Muchos. Algunos me dejaron huella y otros menos que la versión que hace Bob Dylan de House of the rising sun en su primer disco, cuando su voz era aún más como la del Pato Donald que ahora. Después de leer El canto de la perdiz roja en interior les digo que el que ha escrito Constantino Molina es de los que dejan huella. Se lo juro.

Era su primer año de trabajo en Madrid y hubo de volver a Pozo- Lorente, el pequeño pueblo de la Manchuela albaceteña donde había nacido en 1985. El motivo: la enfermedad del padre. Era el año 2017 y en el regreso volvería a ocuparse de las tareas agrícolas y a vivir el ambiente lugareño (disculpen ustedes el adjetivo) que en realidad nunca había abandonado del todo: «… mi vuelta a ese lugar recóndito entre montes de esparto y viñas de garnacha tintorera, tras un primer año de estancia en Madrid, activó en mí el resorte de la perspectiva que precisa toda necesidad de contar para transformar la confidencia en narración literaria». Y bien que transforma en literatura grande esa confidencia personal y casi siempre escasamente transferible. En lo pequeño encontraremos siempre el territorio más inabarcable: «Paradójicamente todo se vuelve más universal desde este pequeño pueblo». Y será ahí, en las raíces que vuelve a descubrir en las calles y los montes, en el bar de los Jubilados y en esa casa donde nunca dejaron de sonar los ecos lejanos de la infancia, será ahí donde la evocación se convierta en escritura, donde la nostalgia no tendrá cabida porque la realidad de antes y la de ahora se juntan en esa intemperie que siempre será la falta de certezas. Es ahí, en ese desasosiego a la hora del recuerdo, donde encontramos la esencia de este Diario: «Es imposible no escribir desde la memoria… No hay literatura sin memoria». Y ya se sabe que la memoria duele más de lo que pensamos, que no es fácil asumirla en todas sus tantas veces devastadoras dimensiones, que escribirla como hace Constantino Molina en este libro pequeño de inmensas proporciones no es cosa de gusto y menos para quien la vive en un regreso provocado por una desgracia familiar. Cuando supe de qué iba el libro, volví a los poemas de Seamus Heaney, traducidos por Vicente Forés y Jenaro Talens en el año 2004: «Bajo mi ventana, el sonido de un claro carraspeo / cuando en el suelo de grava se hunde el azadón: / es mi padre que cava…». La muerte sorprendente, como lo es siempre, aunque en este caso el padre nunca la sintiera por sus alrededores. La seguridad de que todo regreso es imposible porque nada es lo mismo que antes de la partida. Y sin embargo, esa oscuridad, que fue punto de orientación en la poesía del Nobel irlandés, adquiere aquí una resistencia feroz contra al aturdimiento. El humor casi siempre presente ilumina la zona en tinieblas, como en esa referencia aparentemente ajena en su escritura a Stephen King. Los mandobles constantes a José Bono, presidente de Castilla la Mancha cuando el escritor era un crío, y al mismísimo e intocable por no sé qué heredada gracia divina Felipe VI te sueltan la risa y a ratos la carcajada. No las he podido evitar en varias ocasiones a lo largo de una lectura gozosa que agradezco en lo que el libro se merece. El mundo rural en nuestra literatura contemporánea me provoca retortijones. En serio lo digo. No saben de lo que hablan quienes lo escriben en sus libros, sobre todo en sus novelas. Todo suena a falso, a impostura. Y lo peor es que algunos de esos libros son superventas y a la vez gozan de los abrazos de la crítica. Sí que sabe de lo que habla Constantino Molina en este libro. Y se reconoce en esa fotografía familiar que cada vez tendrá más huecos porque la vida es también una pérdida sucesiva, incluso de memoria. Ahí, en esa fotografía, los vuelos cortos de las aves en la casa. Y digo aves porque mi amigo y sabio escritor Francisco Ferrer Lerín se cabrea si alguien llama pájaros a las aves. Ahí, pues, las aves que, como esa perdiz roja, reaparecen en la memoria con sus gorgoritos incansables, unos gorgoritos más ajustados que los que escuchaban las hermanas del escritor en los discos de Mecano. Y ya la despedida. Se acaba el tiempo del regreso. El paisaje será otro y habrás dejado atrás los paseos por el monte, las calles solitarias con sus personajes dentro entrevistas desde la ventana y los ratos compartidos en el bar de los Jubilados. La mirada a las viñas cuando ya todo ha terminado: «Por primera vez desde la existencia de estas cepas, ninguna de ellas ha sido podada por mi padre. De ahora en adelante las manos que dirijan su geometría serán otras y otro será también su fruto». No hay impostura de ninguna clase en este libro espléndido. Hay literatura de buena ley. De muy buena ley. Ya lo sabrán ustedes si la leen. Que así sea, ¿vale? Que así sea.