Fuster y Montserrat Roig

Me quedé gratamente sorprendido de que el profesor Antoni Furió iniciara la selección de la correspondencia de Joan Fuster que viene publicando cada domingo este periódico con una carta a Montserrat Roig. Lo previsible hubiera sido que la serie se hubiera iniciado con alguna misiva a los grandes «patums» de la literatura catalana -a un Salvador Espriu, a un Josep Pla…- y, sin embargo, la celebración del ‘Any Fuster’ comenzaba con una carta a la entonces joven periodista. Una carta que dice mucho de las complicidades y afectos entre ambos.

Como sé que Furió nunca da puntada sin hilo, creo adivinar que como editor de la correspondencia fusteriana, pretendía mostrar al pequeño gran público del periodicosmos la modernidad y la proximidad del solitario de Sueca, a quien Josep Renau retrató como un cangrejo ermitaño asomándose de su caparazón. El hecho es que el centenario del nacimiento de Joan Fuster se solapa con el setenta y cinco aniversario del nacimiento de Montserrat Roig (1946) y con los treinta años de la desaparición de ambos en 1992 y 1991 respectivamente. Furió siempre dice a sus alumnos que la cronología no explica la historia, pero que la historia no se puede explicar sin la cronología. Fuster, como Vicent Andrés Estellés y Vicent Ventura, pertenece a la generación frontera, la que no hizo la guerra, aunque la vivió. Esa generación frontera supo conectar con la primera oposición universitaria al franquismo, de la que formó parte una Monserrat Roig que, vale la pena recordarlo, participó en el famoso encierro en el convento de los capuchinos de Sarrià del año 1962.

En el último, año Edicions 62 ha reeditado dos de las mejores novelas de Monserrat Roig: El temps de les cireres y L’hora violeta. Además, la editorial Debate ha publicado con el título de Algo mejores, una interesantísima selección de sus artículos entre 1966 y 1983 realizada por su biógrafa Betsabé García. En ellos aflora su moderno feminismo, su agudeza como crítica literaria y su genio como de gran reportera. No faltan tampoco abundantes referencias al «Diderot de Sueca» que ponen de manifiesto su ascendencia intelectual sobre ella y sus compañeros de generación.

Gracias al librero Paco Camarasa, tuve la suerte de tratar a Montserrat Roig a finales de 1979 y principios de 1980. Era muy lista y divertida. Nunca olvidaré una comida- merienda-cena en casa de la pintora Ángela García Codoñer, las risas y el teatro que montó con su hermana Carmeta, jugando a que eran niñas de nuevo. De esa época data la entrevista que para la revista La Calle le hizo a Fuster después de que le pusieran una bomba. Ella lo pinta como un racionalista y él se manifiesta «en contra de cualquier política que necesite himnos, vivas y banderas».