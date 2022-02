El gato como guía espiritual

John Gray (South Schields, 1948) es un prestigioso pensador y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford.

El libro que comentamos tratar de dilucidar esa mezcla de envidia y admiración que solemos sentir por el aristocrático desapego con el que los gatos contemplan el mundo y lo cómodos que parecen sentirse en su propio pellejo, como si supieran algo fundamental que los humanos ignoramos.

Valiéndose de autores tan diversos -filósofos, ensayistas, escritores- como Baruch Spinoza, Descartes, Montaigne, Colette, Patricia Highsmith, Junichiro Tanizaki, Mary Gaitskill, Nikolai Berdaiev, Ernest Becker, Blas Pascal, Arthur Schopenhauer, algunos sabios taoistas..., que de un modo u otro se han ocupado de este tipo de felinos, Gray efectúa diversas observaciones que tienden a convertir al gato en una suerte de admirable modelo moral.

«Los gatos rara vez hacen algo que no sirva a un fin definido o les induzca a un placer inmediato; son archirrealistas. Su respuesta ante la insensatez humana no es otra que darse la media vuelta e irse otra parte». Los gatos no necesitan filosofia. Siguen su naturaleza, se contentan con lo que las vida les da.

Desde este punto de vista, Gray asevera: «Lejos de representar una señal de inferioridad, la ausencia de razonamiento abstracto en los gatos es una marca de libertad mental. Pensar en generalizaciones deriva con facilidad en una fe supersticiosa en el lenguaje. Buena parte de la historia de la filosofia consiste en un culto a las ficciones lingüísticas. Sin embargo, al ser criaturas que se fian solamente de lo que pueden tocar, oler y ver, los gatos viven libres del imperio de las palabras».

En opinión de Schopenhauer, los seres humanos piensan que los gatos son individuos diferenciados, como ellos mismos; pero eso es un error, pues «ambos son simples ejemplares de una forma platónica, un arquetipo que se repite en muchos otros casos diferentes. Al final, cada uno de esos aparentes individuos es una encarnación efímera de algo más fundamental: la voluntad inmortal de vivir, la cual es lo único que en realidad existe». Esta imagen schopenhauriana de los gatos como sombras pasajeras de un Felino Eterno tiene un irrefragable encanto.

Una gran comprensión de los gatos -y de los límites de la filosofia- mostró Michel de Montaigne quien escribió: «cuando juego con mi gata, quién sabe si es ella la que pasa el tiempo conmigo más que yo con ella». Y en otra ocasion: «el hombre es la más calamitosa y frágil de todas las criaturas y, al mismo tiempo, la más orgullosa».

Opina Gray que la filosofia parece útil, sobre todo, para curar a las personas de los males de la filosofia. En la època medieval, estaba al servicio de la teologia. En la actualidad, se usa «para diluciar los prejuicios de académicos de clase media. En sus formas más tempranas, tenía como propósito enseñar serenidad».

Prosiguiendo con su etopeya de esta modalidad de felinos: «que los gatos no reconozcan a ninguno de los suyos como líder; puede ser uno de los motivos por los que no se someten a los humanos. Ni obedecen ni veneran a las personas con las que tantos de ellos cohabitan actualmente (...) si nos muestran afecto, no es un cariño interesado.Y si no disfrutan con nuestra compañia , se van»

Los gatos no planifican su vida: la viven según se les presenta. Los humanos no pueden evitar convertir la suya en relato.

Para Aristóteles, la mejor vida es la de la contemplación intelectual del cosmos, mientras que para los cristianos es la del amor de Dios. En ambos casos, la conciencia forma parte integral del buen vivir. Para los taoistas, por el contrario, la autoconciencia de los seres humanos constituye el principal obstáculo hacia una buena vida; lo que guarda gran similitud con la actitud de los gatos.

La ética felina sería una suerte de egoismo sin ego. Los gatos son egoistas por cuanto solo se preocupan de sí mismos y de otros a quienes quieren. Y carecen de ego porque no tienen imagen de si mismos que traten de preservar y acrecentar».

Concluyamos con las leyes de la moral felina recopiladas por el humano Gray:

1-nunca trates de convencer a los seres humanos de que sean razonables.

2-es ridículo de que te quejes de que no tienes tiempo.

3-no le busques un sentido a tu sufrimiento.

4-es mejor ser indiferentes a otros que sentir que tienes la obligación de amarlos.

5-olvidarte de perseguir la felicidad y tal vez la encuentres.

6-la vida no es un relato.

7-no tengas miedo a la oscuridad, pues a menudo las cosas más interesantes se ocultan en la noche.

8-duerme por el simple placer de dormir.

9-guárdate de cualquiera que se ofrezca a hacerte feliz

10-si no puedes aprender a vivir un poco como un gato, regresa al mundo humano de la diversión y no te sientas culpable.

Los animales han alcanzado recientemente un nuevo estatuto jurídico; el libro de John Gray postula para algunos de ellos un nuevo estatuto sapiencial. Es otro signo de los tiempos.

El libro concluye con una melancólica consideración: «el sentido de la vida es una sensación táctil o un olor que llega por casualidad y, antes de que te hayas dado cuenta, ya se ha ido».