El hàmster

Quan jo era un xiquet em compraren un hàmster. Era molt dòcil i pegava voltes a la roda, amb una energia que em tenia bocabadat. Era un hàmster meravellós, d’aquells que et marquen per sempre. Li vaig posar Tom de nom i quan va morir vaig estar alguns dies molt afligit. Recorde ma mare dient-me «S’ha mort Tom», amb un gest de compassió entranyable. I com vaig córrer fins a la gàbia i el vaig veure ert i fred. Aquell cosset càlid i nerviós que era Tom de colp va passar a ser una rata morta. Aquella constatació de la mort em va colpir de tal manera que sempre que mor algú pense en Tom. I li pose cara de rata, amb les dents protuberants. Els pares compren als seus fills aquesta mena d’animals perquè s’acostumen a tenir responsabilitats, a tenir cura d’un ésser viu, etc. Però en el fons els compren perquè s’enfronten a la mort. Al fet que un dia o un altre, així, de sobte, sense previ avís, se’n moren. Recorde a ma mare dient-me que la vida és així, i que tots hem de morir, i jo preguntant-li si ella també moriria, i ella rient i dient-me que sí, però que estiguera tranquil que encara faltava molt de temps. Aquell dia de la mort de Tom vaig descobrir que jo també em moriria, i alguna cosa molt profunda va canviar dins de mi. En el fons, fou una canallada, una canallada semblant a la dels Reis Mags, ja m’enteneu. Quan ho descobrim és com si es trencara un espill, en mil bocins. Un fet del tot irreparable. El de la innocència perduda, destrossada, pels capricis dels adults. Una imatge irreconstruïble. El record de Tom va unit en la meua memòria a la descoberta de la meua mort, i la de la meua mare, que fou tan llunyana com m’havia promès. Quan va morir, vaig pensar en aquell dia, i en les seues paraules, i com jo tenia entre les mans el cos ert d’aquella rata, que mirava amb una mica de fàstic. Perquè la mort ens repugna; és mòrbida i en si mateixa desagradable. Quan vinc a aquest parc a fer exercicis de gimnàstica, pense en el meu hàmster i com va passar la vida pegant voltes en aquell enginy de tortura. Faig girar la roda, mentre mire alguns corredors passar a bon ritme, mostrant la seua destresa atlètica. Gira la roda, gira la roda, em dic. Ja queda poc. Ja és molt tard. Ja podeu córrer, que no us escapareu, els cride de colp. Algun corredor em mira estranyat i pensa que estic pirat. Pobre Tom.