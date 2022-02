La lectura inspirada

La lectura -como se ha dicho tantas veces, con razón - es un acto creativo, una tarea que está sujeta, por lo consiguiente, a los caprichos de la inspiración propia, a nuestro estado de ánimo, a nuestro humor del momento, a nuestra capacidad de concentración en ese instante. La lectura constituye un ejercicio siempre en marcha, un verdadero work in progress, porque siempre se está aprendiendo a leer, nunca se sabe hacerlo del todo y de forma definitiva.

Para leer bien, debemos hacerlo no sólo con todos los sentidos despiertos, sino que necesitamos depositar en ello toda nuestra historia personal. Leemos con nuestra entera biografía: con lo que hemos viajado, con lo que hemos comido y bebido, con lo que hemos reído, con aquellos a quienes hemos amado. Es una experiencia integral que reúne la integridad de nuestra experiencia.

No se trata de una hipérbole de escritor hipocondríaco e hiperbólico: consiste en un hecho evidente. Arrastramos a cada paso los pasos que hemos dado, acumulamos cada día los días que hemos vivido, y en esos días de nuestra vida hemos aprendido a mirar el mundo, a juzgar las cosas, a valorar a los individuos con quienes nos cruzamos. Ese cúmulo de biografía -que está hecho de intimidad e historia, de privacidad y vida pública- está a disposición de nuestra inteligencia sensorial durante la lectura, y es la inteligencia quien dirige esa ceremonia.

Por eso no leemos igual todos los días, por eso no leemos igual todos los años, por eso no leemos igual en todas las épocas. Hay épocas en que estamos más inspirados, hay años en que somos más entusiastas, hay horas en que nos comportamos con mayor intuición.

Borges decía que los libros son gigantes dormidos en los anaqueles, a los que había que despertar. Sean gigantes, gente corriente o enanos, lo que está claro es que los libros son seres durmientes que nos aguardan para que los sacudamos en su letargo, y para que los pongamos a cantar. De la reciprocidad creadora que se establece entre el libro y su lector nace la música de la literatura. Debemos aspirar a convertirnos en virtuosos de nuestro instrumento, en lectores inspirados.

En el último libro de Francisco Brines, Donde muere la muerte, hay un poema magnífico que se titula «Trastorno en la mañana». En él, el poeta nos cuenta cómo está leyendo el libro de un amigo, y, de repente, se ponen a cantar todos los pájaros, y todas las flores deciden perfumar el mundo, porque el libro perfuma la realidad y canta como un pájaro. Si sabemos leer, sabemos cantar. Y si sabemos cantar, el universo canta con nosotros cuando leemos.