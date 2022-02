Observar i ser observada

Després d’haver llegit Un amor, una novel·la sòlida i pertorbadora, i en haver explorat la grandesa de Cara de pan, les històries de La mala letra o el seu sorprenent reportatge literari, Silencio administrativo, sospitava que Sara Mesa, a qui sembla que no li fa por navegar entre gèneres narratius, ens sobtaria per algun costa. I evidentment, Perrita Country, el seu darrer llibre –un conte per a adults que convindria llegiren també molts lectors joves– és una narració deliciosament sorprenent sobre la contemplació d’allò subtil, els petits detalls del dia a dia, les paradoxes i les contradiccions humanes.

Amb una narració mínima on se succeeixen estampes i el·lipsis, els protagonistes, una mestra, el seu gat, i una gosseta, entren en un joc d’observar i ser observats. Ella, l’ama de la casa, acaba de mudar-se a una casa petita als afores de la ciutat amb «un estrecho patio encajonado, tuberías ruidosas y dos baldosas sueltas en la escalera que al pisarlas hacen clap, clap, marcando burlonamente el paso». Ell, el gat, Ujier, un «precioso gato gordo que como los antiguos ujieres de palacio se encarga de preservar el orden» és l’amo del pati. Aquesta harmonia, però, que el gat vigila amb recel i «íntimo orgullo funcionarial», es veurà aviat alterada amb l’arribada de Perrita Country, una criatura «desaliñada, sin armonía, hecha como a pedazos», però bonica i magnètica quan et fixes en els seus detalls.

Acompanyada d’una edició bellíssima, il·lustrada, a més, per Pablo Amargo –Premio Nacional de Ilustración i un geni d’un estil minimalista personalíssim– Perrita Country és una narració deliciosa, lleugera només en aparença, escrita amb la precisió que caracteritza l’estil de Sara Mesa. I dic això perquè aquesta escriptora, tan senzilla com profunda, diu molt quan sembla que a penes diu... El seu art és el de suggerir, i en aquest sentit, l’harmonia amb el treball gràfic d’Amargo és admirable. Tal com diu l’il·lustrador: «Sara quita palabras de sus textos como yo quito líneas de mis dibujos».

Durant tota la narració, la protagonista observarà amb intriga i fascinació la convivència de dos éssers en principi antagònics i incompatibles –el gat i el gos– tot i que en realitat no menys hostils i incompatibles que molts dels humans que decideixen compartir vida o sostre. La pregunta que es podria desprendre del relat és: ¿Què tenim en comú amb els animals amb què convivim, més enllà de l’espai compartit?

Aquesta mestra protagonista de la història –que quasi té abandonat el seu treball de tanta atenció que li dedica als animals, i que és qüestionada pels seus companys de feina, el dia que convida els seus alumnes a escriure lliurement, sense condemnar les faltes d’ortografia– es passa les hores observant els seus companys de guarida, conscient que és ben difícil compartir sensacions amb els animals i que és tot un misteri allò que flueix entre tots tres. En canvi, estar atenta a ells, a les seues reaccions, li ajudarà a aprendre sobre ella mateixa, les seus limitacions, pors i petites satisfaccions, immersa en una paròdia sobre les nostres contradiccions humanes, la dificultat per a comunicar-nos amb els nostres iguals i com de difícils podem arribar a mostrar-nos.

Com ja va fer Mesa en Cicatriz i Cara de pan, les tensions amb la comunitat, amb les persones que ens envolten, estan presents en aquesta nova història, on la protagonista, un personatge desarrelat, té per davant el repte adaptar-se a un entorn nou, no sempre amigable, amb tot el que això suposa.

Amb humor i subtilesa, i a partir del retrat d’aquests dos animals domèstics, més la visita puntual d’un gorrió, Sara Mesa destapa en Perrita Country l’antropocentrisme amb què ens mirem el món: «nuestra tendencia a ver, clasificar y describir a otros seres de acuerdo a nuestra experiencia humana». Una obra delicada, divertida i rica en humanitat, on la precisió i lucidesa de Sara Mesa ho amara tot de nou.