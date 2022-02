Yo seduzco, tu seduces, él seduce, nosotros seducimos…

Internet está lleno de plataformas audiovisuales o escritas que aconsejan a hombres y mujeres -más a aquellos que a estas- cómo seducir a una pareja. Y, además, se editan una cantidad de publicaciones que indican la mejor manera de atraer al otro u otra, del mismo género o no, con un objetivo sexual o para establecer una relación amorosa permanente. Sin embargo, la versión exclusiva de la seducción como manipulación para conseguir que una mujer u hombre se rinda a los encantos del conquistador(ra) está hoy superada. Seducir es convencer al otro para que acepte los argumentos de quien los expone. Para ello, en muchos casos, hacen uso del coach (entrenador), puesto de moda como anglicismo en los últimos años como tantos otros vocablos, referido a aquellos que se especializan en crear programas para conseguir triunfar en objetivos personales de características diferentes (deportivos, financieros, empresariales, políticos…) Se corresponden con los asesores de imágenes de los políticos, empresarios, deportistas, actores y actrices, comunicadores, comerciales… Los que trabajan de cara al público son quienes más utilizan sus consejos directos o extraídos de sus libros. Desde el Renacimiento, la Ilustración, las revoluciones liberales, la industrialización o las reivindicaciones sindicales y políticas, la personalidad individual adquiere una dimensión nueva en la que cada vez más se impone la capacidad de convencer, de demostrar las habilidades de cada cual. Nada que ver con las sociedades estamentarias del Antiguo Régimen donde los nobles o los reyes, que adquirían su condición por nacimiento, apenas tenían que justificar ante sus súbditos y vasallos sus decisiones o sus deseos. Las gentes del común sabían que tenían que aceptarlas, no solo por lo que pudiera representar para sus vidas y haciendas, sino también porque sus estructuras mentales así lo interiorizaban.

La vida en las sociedades modernas está determinada por la apariencia porque ella es la que puede provocar el éxito o el fracaso de sus proyecciones públicas o personales. Son, de alguna manera, las reglas del mercado social en el que vivimos, incluso en los regímenes políticos autoritarios, porque para mantener el orden establecido no basta solo con políticas represivas. Es necesario trasmitir y repetir un continuo reforzamiento que justifiquen las medidas adoptadas para que la ciudadanía las haga suyas y las considere adecuadas. Lo hacía Fidel Castro, lo hace Maduro, Ortega, el líder de Corea del Norte, los dirigentes chinos y todos los dictadores. Sin esta disposición a convencer es difícil que puedan obtenerse los objetivos pretendidos, sean personales o sociales. La seducción adquiere formas diferentes según las habilidades personales: pianistas que entusiasman, deportistas que triunfan, cantantes que emocionan, ensayistas que convencen, pero también electricistas, fontaneros, carpinteros, y todos aquellos profesionales que consiguen demostrar sus capacidades y pueden afrontar las condiciones de su trabajo. Unos serán más valorados que otros, pero todos tienen que practicar la seducción por sus acciones y conocimientos, sea en una oferta de trabajo, en el acceso a la Administración pública o a la dirección de una empresa. En esa revaloración de la seducción, que va más allá de la conquista sexual, vuelve a tener vigencia la obra del ensayista, Gilles Lipovetsky, al que algunos le califican de filósofo, pero que en realidad no crea ningún sistema interpretativo nuevo. Es, más bien, un analista de las sociedades modernas avanzadas.

Su extensa obra, que abarca temas diversos, ha sido difundida en España y Sudamérica y se le ha dedicado varios estudios. En La era del vacío (Anagrama, 1986) y después en El imperio efímero (Anagrama, 1990) aborda el individualismo narcisista que ya no tiene más objetivo que él mismo porque no hay ideales superiores por los que luchar. Así, la moda o las tendencias intelectuales experimentan un continuo cambio en una especie de espiral sin más interés que exhibir novedades para ganar el mercado de la indumentaria o de la literatura. Y todo ello conduce en “El crepúsculo del deber” (Anagrama, 1994) a una moral hedonista que atiende más a los derechos individuales y al placer que al mantenimiento de criterios éticos donde se exija la responsabilidad de los deberes incumplidos. Polemizó con un sector del feminismo al publicar “La tercera mujer” (Anagrama 1999) en el que señala las contradicciones que tiene la mujer autónoma y liberada pero que no acaba de romper la disimetría de los roles masculino y femenino. Es muy significativa la referencia a la ética de los negocios porque nos remite a quienes reciben subvenciones de entidades financieras que han practicado la corrupción sin denunciarlas. Tenemos el caso, muy valenciano, de Adela Cortina, una teórica de lo obvio, conectada con fundaciones de bancos y buena prensa, pero nada le he leído sobre los problemas que han sufrido los inversores de las preferentes, o las intervenciones de sus dirigentes para incumplir la ética de los negocios.

En el siglo XXI Lipovetsky continúa explorando el concepto de seducción que ya había introducido Jean Baudrillard, un teórico postmodernista, que escribió “De la seducción” (1990), con un lenguaje a veces críptico, enclavado en su concepción del simulacro como sustituto de la realidad, donde los signos sustituyen a los objetos reales, y el consumo, no la producción, es lo predominante del capitalismo. Precisamente desde la concepción del hiperrealismo de Baudrillard, Lipovetsky introducirá el hipermodernismo y ampliará el concepto de seducción en sus siguientes publicaciones: Metamorfosis de la cultura liberal; El lujo eterno; Los tiempos hipermodernos; Gustar y emocionar: Ensayo sobre la sociedad de la sociedad de la seducción. En 1921 afirmaba que «el mayor seductor del mundo no es una geisha ni una supermodelo, es el capitalismo». Todos intentamos seducir en el mercado global para conseguir nuestros propósitos, lo que no nos explica porqué unos los consiguen y otros fracasan.