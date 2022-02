Arte en la calle

Todas las ciudades feas se parecen, las ciudades hermosas lo son cada una a su manera. Tal vez porque siempre nos enamoramos de un gesto, de un trazo. Las ciudades, como las personas, cambian. También, afortunadamente, nuestra mirada. Y acaso, vivir es acomodar nuestra visión, moverla, enfocar y desenfocar, transitar de un lugar a otro sin golpearnos demasiado. Por eso nunca se regresa a la misma ciudad. Lo decía José Emilio Pacheco: «A todas partes/ vamos a no volver/ Estamos por vez última/ en dondequiera».

Camino por la ciudad buscando rasgos nuevos entre las viejas piedras de siempre. La pátina del tiempo hace sus efectos y, a veces, un simple cambio de luz devuelve su dignidad a un rincón hasta ayer anodino. Hay que esforzarse en mirar y aprender a mirar. Pero también hay espacios que se nos imponen rotundos, como dotados de una oculta fuerza telúrica.

Me ocurre cada vez que desde la plaza de la Mare de Déu de la Pau enfilo la calle de la Sabateria dels Xiquets. Incluso si camino en el otro sentido de la calle, algo me llama y no puedo evitar volverme y mirar. En la esquina de la calle Martin Mengod, subsisten unas viejas casetas de madera. Hay una, la más pequeñita, que, milagrosamente, permanece abierta. Todavía venden libros desvencijados y revistas ajadas. Detrás, hay un solar del que, hace décadas, retiraron los escombros de unas fincas derruidas. Solo queda una inmensa y solitaria pared que fue medianera con la finca vecina. Es un maltrecho muro que se eleva con una extraña elegancia sobre el espacio vacío. El lienzo tiene una misteriosa belleza.

Llevo años observándolo. Apenas quedan restos del papel pintado que adornaba algunas habitaciones. Cada vez hay menos azulejos de las antiguas paredes de las cocinas. También pueden observarse algunos trazos de lo que debieron ser las escaleras. Con los años y las lluvias, el color de las paredes ha perdido intensidad y ahora tienen unos suaves tonos pastel. Todavía se mantienen unas indescifrables puertecitas de madera. Entre las fatigadas piedras brota alguna planta salvaje. Quedan unos pocos restos de los antiguos muros de carga. Ahora solitarios, parecen contrafuertes del edificio que se salvó de la piqueta.

Esa pared es un palimpsesto debajo del cual se esconden capas de historia cotidiana, una obra de arte de desgarradora belleza. La ciudad no se acaba nunca, nos sigue y siempre volvemos a otra ciudad, a condición de que sepamos mirarla. Me acuerdo de Borges y su ‘Fervor de Buenos Aires’: «Nadie vio la hermosura de las calles/ hasta que pavoroso en clamor/se derrumbó el cielo verdoso/ en abatimiento de agua y de sombra». Quiero que llueva, que la lluvia hermosee la ciudad.