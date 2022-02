Ficciones al tuntún

Cuando Henry Rider Haggard creó al mítico Allan Quatermain el género de aventuras consolidó un camino que llegaría hasta Indiana Jones o Lara Croft: el explorador en busca de tesoros legendarios, que ha tenido a lo largo de la historia múltiples expresiones asociadas a los éxitos de su tiempo. Ya sea en literatura, novelas pulp, cómics, cine o superhéroes, el exotismo que impone la evasión de la aventura ha conectado bien con la pasión que la arqueología ha despertado en el público, pero resulta curioso comprobar cómo casi todos las personajes coincidían en algún momento con historias que tenían como referente las tradiciones religiosas judeocristianas. El Arca de la Alianza o las minas del Rey Salomón son lugares comunes del género que establecen una curiosa conexión entre unas ficciones que nos evaden de la realidad y las historias que han construido nuestra realidad moderna a través de las religiones. Dos conceptos que parecen antitéticos, pero que Rutu Modan consigue unir usando como argamasa nada más y nada menos que a Hergé en Túneles (Salamandra Graphic, con traducción de Ayeleth Nirpaz; publicada en catalán por Editorial Finestres, con traducción de Eulàlia Sariol).

Con un estilo claramente deudor en lo gráfico y lo narrativo de la obra del maestro belga, Modan construye una historia sobre las fronteras invisibles que el ser humano ha ido construyendo desde las ficciones que la humanidad misma se ha autoimpuesto: la religión, la política o incluso la identidad sexual no dejan de ser interpretaciones que eluden la función instrumental de la ficción que defendía Vaihinger para convertirse en sustitutorias de la realidad y, en muchos casos, de la verdad. La ficción abandona su identidad de falsedad reconocible que induce a la reflexión para convertirse en un dogma que debe ser reverenciando y cumplido, dejándonos abandonados en un absurdo que se eleva a la categoría de historia. Modan parte de una historia tan canónica como la búsqueda del Arca de la Alianza para ir presentando un relato coral liderado por una joven decidida a reivindicar la labor arqueológica de su padre. En la mejor tradición del reportero de flequillo rebelde y pantalones bombachos, la trama se va poblando de secundarios estereotipados que la autora sabe manejar con inteligencia para ir construyendo ejemplos de esas fronteras cotidianas y palpables. La ficción se empapa de actualidad y la apariencia de aventura juvenil deja entrever temas tan complejos como la situación palestina, la religión, el odio o la intolerancia ante la diversidad…

La historia se mueve con naturalidad y un ritmo milimétricamente medido mientras el absurdo y los sinsentidos aparece en esa excavación arqueológica imposible donde los túneles se adentran en las profundidades de la tierra, encontrando en ese mundo bajo la superficie dibujada de los mapas un espacio oculto donde las fronteras desaparecen, donde se descubren las miserias que esconden las apariencias, donde las supuestas verdades que han impuesto las ficciones de la humanidad se desmontan y diluyen.

Como en toda buena fábula, los personajes de Túneles rebosan una ingenuidad y bondad que podría pensarse muy alejada de la realidad que se encontraría sobre el terreno, pero no se llamen a engaño: la autora israelí sabe perfectamente que la aventura necesita esperanza y humor para despertar la reflexión, para lograr que las ficciones vuelvan a ser un instrumento de pensamiento crítico, de debate y entendimiento. La nueva novela gráfica de Rutu Modan es una obra maestra que nos recuerda que las historias que inventamos deben ser instrumentos de liberación y reflexión, no argumentos para justificar la intolerancia y el odio. Y, además, un homenaje fabuloso a uno de los mejores cómics de la historia. No se lo pierdan.