El tercer toc

La introspecció se’m fa cada dia més incòmoda. Un dia m’alce cavil·lós i passe les hores submergit en un sentiment d’inseguretat. L’altre, amb l’energia de qui comença a emergir entre les ruïnes. La pregunta eterna «qui soc?» que es fa el dietarista hauria de ser, en realitat, «qui soc ara i ací?». Al capdavall, no canviem nosaltres, sinó la nostra «condició adverbial», per dir-ho com Lluís Duch. Per això, a diferència de Josep Pla, jo no busque adjectius sinó adverbis.

Nostàlgia o memòria, aquest és el dilema abstracte davant del record concret. La nostàlgia és un sentiment incontrolable a partir d’una certa edat, però està formada de perillosíssimes arenes movedisses. És acrítica i narcotitzant i, ben mirat, antipolítica, perquè sublima amb bones paraules les velles inseguretats. La memòria, per contra, és un abric davant de les perversions que sol comportar la primera.

Marina resideix a Berdmondsey, un barri en procés de gentrificació. El metro es fa indispensable per a desplaçar-nos per la ciutat. De moment, ens hem de familiaritzar amb l’estació de London Bridge, un centre comercial, com els aeroports, un no-lloc impersonal, si fem cas del concepte de Marc Augé. Marina en viu a cinc minuts, en un carrer de petits establiments dissenyats per a una vida en trànsit, entre el coffe to go del matí i el take away de la vesprada. La majoria dels establiments, oberts als baixos de les antigues fabriques de pell que omplien el barri preexistent, edificis de rajola vista que mantenen a la frontera els quinals i les corrioles per pujar als alts la matèria primera. Un barri alçat per poblacions anteriors de les quals només en queda, com un record involuntari, aquesta arqueologia industrial de moda entre les elits del disseny, el branding i totes les activitats del negoci urbà.

Tot això em desperta la curiositat d’antropòleg de vacances. Però Marina s’ho mira amb uns altres ulls. Jo hi soc un visitant, ella i Toni residents i treballadors. Jo porte a la motxilla una llibreta de notes i el mòbil amb totes les aplicacions digitals. Ells hi porten el tàper. La seua és una vida de commuter, semblant a la de l’avi matern de Marina, quan residia als anys seixanta a la rodalia de París -i que ell, Jesús Bolta, resumia en l’expressió Métro, boulot, dodo (...). El meu sogre era ma d’obra qualificada, però obrera. Marina i Toni, persones hiperformades que no han trobat lloc al país on van nàixer i on es van educar. Un autèntic brain drain que, al capdavall, capgira moltes de les prioritats vitals dels nostres fills -i, de retruc, les nostres!

Avui fa cinc anys del tancament de RTVV. Un punt sense retorn en la meua vida. Aquell dia, havíem anat a visitar la meua sogra, que passava els darrers dies de vida. Vora el seu llit, vaig sentir un mareig desconegut. Els batecs del cor se’m van accelerar d’una manera inusual i vaig notar un martelleig als polsos. (...) Vaig pensar que es tractava d’un atac de cor. Però la metgessa que em va visitar em va diagnosticar un espasme d’ansietat provocat, previsiblement, per estrès acumulat. Vaig quedar paralitzat durant dies, incapaç de recuperar les rutines de la vida quotidiana. (...) De fet, durant l’assemblea que havia d’aprovar l’ERO de tancament de l’empresa, estava anestesiat pels ansiolítics. Des de llavors, el primer que faig cada matí és prendre una pastilla per a la tensió arterial. Un recordatori inoblidable d’aquella infàmia. Avui, amb la pastilleta, també m’he engolit una ràbia continguda. Dedicada als responsables d’aquell tancament i també als d’una reobertura que és un nyap legislatiu, econòmic i polític. De pastilleta en pastilleta, fins a la derrota final.

Avui fa vint-i-sis anys de l’assassinat de Manuel Broseta. Ho recorde amb espant i incredulitat encara. (...) Un liberal de dretes més o menys compromès al seu dia amb una via política valenciana. Passats els anys, Broseta va canviar de vorera i, amb l’article «La paella dels Països Catalans», es va convertir en un dels pares intel·lectuals del blaverisme -un moviment contrail·lustrat que impugnava allò que havia defensat ell mateix anys arrere. (...) Però l’assassinat va ser una cimera de la maldat absoluta, perquè la mort priva de la controvèrsia que hauríem volgut mantenir amb ell. El seu record em porta a la memòria l’única vegada que vam coincidir a taula. Va ser el 9 de gener de 1992, sis dies abans de l’assassinat, al restaurant La Petxina, amb ocasió d’un sopar per a crear l’empresa editora d’un diari en valencià. Ens hi vam trobar, entre altres, amb Rafa Arnal, Ramon Lapiedra, Jesús Carrascosa Amadeu Fabregat, Ciprià Císcar, Manuel Tarancón, Eliseu Climent, Rafael Ninyoles, Leopoldo Ortiz o Jesús Huguet. (...) La segona reunió ja no va tenir lloc després de l’assassinat, i el projecte es va dissoldre com un núvol d’estiu en el cel.

Avui, mentre dinàvem a Ca Pepico, un dels comensals, especialista en les aigüeres del poder, ha deixat caure una sentència inquietant: «Ximo Puig és el president de la Generalitat, però l’amo del país és Juan Roig». «A punt va estar la legislatura passada», ha insistit, «de col·locar-nos el conseller d’Economia per mitjà d’un partit botànic, que m’estalviaré de dir-te perquè no tingues un tall de digestió».

(...)

Un alt càrrec del Govern Valencià declara a la premsa, entre altres perles, que ells són tan hereus de don Teodor Llorente com de Joan Fuster. La primera part és certa: fills de Teodor Llorente i la seua obra mestra: Las Provincias. Respecte a la segona paternitat, Joan Fuster em solia dir, en privat, que era estèril.

El comboi és el narcòtic.

Al cafè Gurugú de Meliana, un amic d’infància m’explica la campanya de l’ajuntament per reivindicar els mosaics Nolla (...). La historia dels Nolla dona per a una sèrie televisiva (...). Una de les localitzacions hauria de ser el Palauet que l’ajuntament també rehabilita. (...) Durant la conversa, he preguntat si tenien notícia del músic nazi Hans von Benda, que hi va residir, protegit per les autoritats franquistes mentre va ser director de l’Orquestra de València. «Això no interessa a ningú. El que volem és situar Meliana en el mapa», ha afirmat un contertulià. «Home», li he dit, «explicar que vam tindre un nazi refugiat durant anys seria una manera de posar-nos en el mapa dels col·laboracionistes, un mapa com un altre. Tenim rajoles de Nolla trobades a Auschwitz, i un músic militant del Partit Nazi alemany que passejava pels carrers del poble com si Meliana fora sa casa...»

(...)