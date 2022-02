El discurso sostenido de Lorenzo Sandoval

Las residencias artísticas han supuesto un refugio para muchos artistas cuyos proyectos estaban en el aire, necesitando de un lugar y unas herramientas adecuadas para desarrollarlos. Nos hemos acostumbrado a que estén promovidas por instituciones públicas, lo cual es buen síntoma de la política cultural que nos rodea. Sin embargo, unas pocas iniciativas privadas impulsan a pequeña escala este tipo de ayudas a artistas y colectivos artísticos, con la posibilidad adicional de poder exponer el resultado a la venta.

Se trata de galerías jóvenes como The Liminal, especializada en arte feminista que reflexiona sobre los límites del cuerpo, la ruptura de estereotipos y la importancia del intercambio de conocimientos. En este sentido, The Liminal cobija, acompaña, produce y exhibe. Con Pablo Vindel al frente y un equipo realmente comprometido con la causa, sus exposiciones son siempre dinámicas e interactivas.

Aunque no toda la programación gire en torno a los frutos de sus residentes, afirman que su «programa de artista en residencia se plantea desde la noción de laboratorio de producción artística, orientado tanto a la imagen como a la palabra y todo lo que entre ellas se crea y transforma: el laboratorio se dibuja como un espacio plural de ensayo y reflexión, donde juego, desafío y cambio son las principales fuerzas motrices».

Dan prioridad a aquellos proyectos que exploren las relaciones entre texto e imagen y que integren de alguna forma la colaboración con artistas locales y profesionales vinculados. Los creadores son seleccionados a través de una convocatoria abierta y en función de la calidad de sus propuestas, prestando especial atención a aquellos proyectos que involucren los conceptos de libro, archivo y memoria, así como a aquellas propuestas de intervención del espacio público. Pues, cada exposición suele conllevar actos performativos, actividades como presentaciones de libros, catálogos, y performances experimentales con el aforo limitado y medidas sanitarias correspondientes.

En dicha galería entienden las residencias como algo que no implica solamente estar en un determinado lugar haciendo lo que uno quiere hacer, sino que también entraña dejar una huella, un rastro que permanezca. Cambiar algo en el entorno y en el público que pase por allí, aportar a la galería y a uno mismo. Así parece que está siendo con el paso por The Liminal del artista y comisario Lorenzo Sandoval (Madrid, 1980).

Sandoval es el residente más reciente y acaba de presentar su trabajo esta misma semana, inaugurando el jueves la muestra titulada ‘Las formas que sostienen el discurso’, de visita libre y gratuita hasta el 6 de abril. En colaboración con Floreal Rodríguez de la Paz, revisita como resultado de su residencia el legado del álbum ‘Libro que espera su edición’ producido inicialmente en 1995 por Salomé Moltó y Rodríguez de la Paz (Editorial Concreta, 2022), cuyo contenido habla de la construcción colectiva del monumento levantado en las cercanías del campo de concentración de Albatera.

Tanto en la sala principal como en el espacio apéndice de la galería, que aloja la colección de libros de artista, se presenta un total de cuatro series de litografías. La primera de ellas se enarbola como una referencia directa al monumento de Albatera, así como al proceso de creación de la propia obra gráfica. Por otro lado, recorre el mural modular una pieza horizontal colorida, como un papel pintado con salpicaduras. A continuación, en la obra titulada ‘Ocultamientos’ conviven dos narrativas paralelas, la abstracción más gestual esconde la colectividad y lo mecánico, representadas en la imagen de archivo. Un recorrido que requiere calma y detenimiento para comprender.

La inauguración de la exposición fue acompañada de una performance de la compañía transdisciplinar Matteria (con Sara Arthur-Paratley, anterior artista residente en la galería), en la que abordaron el concepto de cuerpo como un canal que mueve información sensible para rastrear huellas colectivas. Además, en el marco de la exposición, se presenta ‘Libro que espera su edición’ hoy sábado 12 de febrero, de la mano de Sandoval, en horario por determinar. El evento será dirigido por Pep Benlloch, miembro del equipo de Concreta, director de la ya desaparecida galería Espai Visor y comisario experto en fotografía, acompañado de una conversación con Anaïs Florin, artista de la galería que también ha puesto el alma en diversos proyectos editoriales.

Desde 2015, Sandoval dirige The Institute for Endotic Research, que abrió como espacio en Berlín en 2018, codirigido por Benjamin Busch y Aouefa Amoussouvi. Tras especializarse en Fotografía, Arte y Tecnología en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécniva de València, ha recibido premios curatoriales como Inéditos 2011, el premio curatorial Can Felipa, y Nogueras Blanchard 2012. Como artista, ha ganado el premio ‘Generación 2017’ de La Casa Encendida (Madrid), así como la V Beca DKV- Álvarez Margaride, 2017, por ‘Shadow Writing (Algoritmo / Quipu)’ en LABoral, Gijón. Durante 2021 presentó ‘Industria / Matrices, tramas y sonidos’ junto a Tono Vízcaino, en el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), proyecto programado por la actual directora Nuria Enguita, en el cual hibridaba la creación artística con la labor curatorial y archivística. Una trayectoria coherente a la que aproximarse gracias a la oportunidad que tenemos de que esté gozando de esta visibilidad en nuestra ciudad.