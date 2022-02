Aquesta setmana es presentava al Palau de la Música Catalana el Projecte AINA, una eina plantejada de forma suggerent per garantir la musculatura de la nostra llengua en l’entorn digital. Es feia una crida, convidant a la ciutadania, a enregistrar la seua veu mitjançant la lectura d’uns textos, amb la voluntat d’assegurar la normalització lingüística i la presència de les variants dialectals, per crear un diccionari de veu perquè la tecnologia parle i reconega la nostra llengua.

Es pretén que AINA desenvolupe recursos digitals i lingüístics per garantir la presència i l’ús de la llengua en l’àmbit tecnològic. És a dir: ensenyar la nostra llengua a les màquines perquè siguen capaces d’entendre-la i desenvolupar aplicacions basades en la intel·ligència artificial, com traductors automàtics o agents de conversa.

En la presentació de l’acte, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, obria el seu discurs amb una cita de Joan Fuster i explicava que el nom del projecte vol retre homenatge a la filòloga menorquina Aina Moll, que va ser la primera directora general de Política Lingüística. A la presentació, veus com les de Màrius Serra, Carme Ruscalleda, Marta Pessarrodona o Carme Junyent s’hi sumaven amb entusiasme.

Uns dies abans de la presentació d’aquesta festa de la llengua, vaig assistir a València al simposi dedicat a la figura de Sanchis Guarner. Una sala plena d’especialistes i entusiastes de l’obra del filòleg valencià on s’hi van tractar aspectes com el seu compromís cívic, el seu paper en la història del País Valencià, les seues aportacions en els estudis filològics universitaris o la relació amb les escriptores del seu temps.

Mentre es presentava AINA a Barcelona, pensava en Sanchis Guarner a València, el mestre que ens va ensenyar que una llengua no mor perquè els que no la saben no l’aprenen, sinó perquè els que la saben no la parlen. I pensava en AINA i en com m’agradaria que aquest diccionari de veu s’inundara dels parlars de la Safor, de la Marina, de la Plana Baixa o de la Ribera Alta. I com m’encantaria que AINA es presentara a València, que els seus ciutadans s’animaren a enregistrar les seues veus i que els assistents de veu reconeguen el parlar de Sanchis Guarner i Joan Fuster. Seria un bon motiu de celebració, ara que commemorem el centenari de l’arquitecte d’una cultura, que AINA arribe al País Valencià.

A l’eixida del Palau, mentre preníem una copa, ens va arribar una de les notícies més bones de la setmana: la cineasta Carla Simón s’emportava l’Ós d’Or a la Berlinale amb la pel·lícula Alcarràs, fent així història en el cinema escrit, dirigit i interpretat a casa nostra. Una setmana amb un final feliç, per a la nostra llengua.