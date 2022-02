Los amigos muertos

De un tiempo a esta parte se me han muerto bastantes amigos de la literatura. Se nos han muerto. Porque, cuando se muere un escritor, se les muere a todos sus lectores. La intimidad que se forja entre un poeta, un narrador, un ensayista, un filósofo, y quienes leen sus obras, alcanza la misma profundidad -o incluso más- que con aquellas personas a quienes tratamos en el denominado mundo físico.

Nuestros autores favoritos forman parte de nuestra familia, de nuestra tribu, de nuestro senado de la fama, de nuestro séptimo cielo, de nuestra cuadrilla de amigachos, de nuestra banda de golfos apandadores. Ese es uno de los pocos privilegios del arte: cuando nos gusta un artista, nos gusta con todo lo que poseemos para que un artista nos guste. Con la inteligencia, y con el corazón, y con nuestra biografía, y con nuestros sueños, y con la piel. Eso es amor: quien lo probó lo sabe. Quien lo leyó. Amor amor. Amor de madre. Amor de padre. Amor de amigo. Amor de ley.

En los últimos tiempos se me han muerto Antonio Cabrera, y Joan Margarit, y Francisco Brines, y Almudena Grandes, y Ángel Guinda, y Fernando Marías. Son demasiados. Demasiado queridos. Demasiado importantes. Una de las pocas cosas de las que estoy orgulloso- y por las que me siento agradecido con el mundo-, es el hecho de haber coincidido en el tiempo con mis amigos. Que pudiésemos vernos, que pudiésemos hablar, que pudiésemos viajar juntos, y cenar, y disparatar, y trasnochar, era una de las razones que hacían de ese mundo un lugar más interesante.

Para los entusiastas de la vida, la vida nunca dejará de tener interés, atractivo, fascinación, capacidad hipnótica; pero siento que a veces está perdiendo su gracia: no me refiero a su humor, sino a su «estado de gracia», ese que se producía cuando estaba en compañía de mis amigos. En el enfado de mis duermevelas siento que el destino me debe una explicación, y aún me enfada más el saber que no me la dará.

Juan Ramón Jiménez escribió en un aforismo que lo peor de la muerte debe de ser la primera noche. Estoy seguro. Me la imagino como una primera noche en una casa fría, húmeda, sin leña para la chimenea, sin mantas en las habitaciones, con los cristales de las ventanas rotos, una noche esteparia, con un viento del demonio soplando sin parar.

Ahora bien, durante mis hipocondrías también me figuro que mis amigos se han adelantado para adecentar la casa desolada, para buscar un bar abierto en donde seguir tomado copas y charlando hasta que nos echen a la calle con las primeras luces.