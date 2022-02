La historia como literatura de divulgación

En cualquier quiosco de prensa o librería, y también en digital, encontramos una buena cantidad de revistas de divulgación histórica. Todavía es un producto relativamente demandado por un público al que le gusta entretenerse en leer artículos, reportajes y dossiers de temas históricos. Aparecen con mayor o menor regularidad, algunas especializadas y otras abarcando desde la Prehistoria, la Arqueología, hasta la Edad Contemporánea, con enfoques plurales y de calidad variada: Historia y Vida; La Aventura de la Historia; Historia Hoy; Descubrir la Historia; HISTORIA. National Geografic; Revista de Historia; Clío; Historia de Iberia Vieja; Revista de Historia Actual; L’Avenç; Madrid Histórico; ISTOR: Historia Internacional; Laus Hispaniae: Revista de Historia de España; Historia de España y el Mundo; Revista de Historia Militar; Muy Historia; Vive la Historia; Historia Española de Historia Militar; MILITARIA, revista de cultura militar; DESPERTA FERRO. Historia Militar y Política; RISTRE. Historia Militar de España y Latinoamérica; RUHM. Revista Universitaria de Historia Militar; Historia; SERGA, Historia Militar del siglo XX; RECONQUISTA. Revista de pensamiento militar; Edad Media.

Suelen publicarse mensualmente y en algún caso, como Edad Media, anualmente. En la actualidad los artículos están redactados, por regla general, por profesores de Historia, licenciados en Historia o en otras especialidades de Humanidades, militares o periodistas, y el nivel es desigual, dependiendo, en parte, de si el autor es especialista en el tema o se limita a hacer un resumen de los libros o monografías publicadas. Pero cumplen, en todo caso, la función de exponer con un lenguaje asequible diversos temas históricos.

La más antigua de todas ellas es Historia y Vida, vinculada a La Vanguardia desde 1968, y posteriormente Tiempo de Historia (1974-1978), dirigida por Haro Tecglen, y dedicada en gran parte a la II República y la Guerra Civil, e Historia Internacional (1975-1978). Pero la que marcó una época fue Historia16, fundada por Juan Tomás Sala, presidente del Grupo 16, editora de Cambio 16, autorizada después de la muerte de Franco en 1976. Constituyó, hasta 1998, una de las publicaciones con mayor impacto en la divulgación histórica. Los artículos tenían, por lo general, rigor y acercaban las investigaciones a un público amplio en una España que tenía interés en conocer interpretaciones e informaciones novedosas de su propio pasado y del mundo. Recogía también los principales acontecimientos de la política española en los ejemplares mensuales y reseñaba las publicaciones históricas que se editaban.

En su etapa no se limitó a la publicación de números ordinarios o extraordinarios dedicados a temas específicos, sino que publicó los Cuadernos de Historia, divulgativos sobre temas específicos, a la par que sacaba libros monográficos de alta divulgación y manuales de Historia de España y Universal. En este sentido destacan los 24 números dedicados a la Guerra Civil, la que se convirtió en revista de Historia del Arte o a la Historia del Siglo XX. Está por estudiar, y reconocer, la labor de David Solar, su director, de Javier Villalba redactor y después subdirector, y de Asunción Domenech, redactora y coordinadora, junto a otros colaboradores y redactores, en la proyección de la revista que contribuyó a la difusión de la historia de España y Universal, contando con profesionales de la enseñanza o investigadores de todos los periodos históricos, con especial referencia a los temas contemporáneos. Y sería interesante conocer en qué medida sirvió para cambiar la concepción tradicional de las interpretaciones históricas.

Languidez

A partir de 1998 Tomás Sala, con la crisis del Grupo 16, despidió a la redacción de la revista y asumió la dirección hasta su muerte en 2000, pero la revista languideció hasta cerrar definitivamente en 2008. El último número que dirigió David Solar fue el 263, marzo de 1998, lo que representaba unos 21 años y varios meses de trabajo, y en la portada destacaba «Los iberos conquistan Europa». Conservo todos los ejemplares hasta el número 318, octubre 2002, con el tema «Gibraltar al empezar la Guerra Civil».

Varios de los redactores de Historia16 se embarcaron en un nuevo proyecto: La Aventura de la Historia, vinculada a Unidad Editorial que publicaba El Mundo, y mantuvo, con un diseño moderno y la utilización del color, el rigor historiográfico siguiendo la tradición de Historia16 ya que David Solar fue su director hasta su jubilación en 2008, y al que le sucedió Asunción Doménech hasta 2012. El primer número, salió en noviembre de 1998, con la colaboración de José Luis Martín Rodríguez, catedrático de Historia Medieval: ‘Por qué España es una nació’ y un dossier dedicado a Felipe II. Unidad Editorial se desprendió de la revista en 2016 y la adquirieron dos de los trabajadores que habían estado en Cambio 16 y Unidad Editorial. Félix Carpintero y José Mª González constituyeron Art Duomo Global S.L, -en la actualidad con Oscar Medel como redactor jefe- y continuaron editándola hasta la actualidad, junto con Descubrir el Arte. De los 100.000 ejemplares que llegó a imprimir Historia16 en los años 70 y 80 la competencia y un cierto relativismo historiográfico han disminuido las tiradas divididas entre las plataformas digitales y el papel.

Una de las cuestiones que plantean este tipo de publicaciones es la relación entre las investigaciones de los historiadores profesionales y su difusión entre un público no especialista, o entre profesores de la enseñaza básica y secundaria. Durante y después de la Transición hubo profesores universitarios que escribieron artículos de divulgación histórica puntualmente, y algunos pocos continuaron publicando durante toda su carrera académica como Tusell, Elorza, García Cárcel, Gil Pecharromán, Martínez Show, o Martín Rodríguez. Sin embargo, las exigencias de los currículos para progresar en el escalafón universitario provocaron que se publicara en revistas estrictamente de investigación puesto que las de divulgación no contaban en las evaluaciones de la ANECA. Ello produjo un cierto distanciamiento de la divulgación, que quedó en manos de licenciados o periodistas que encontraron en las revistas de historia una posibilidad de trabajo y asumieron lo que se investigaba y publicaba para traducirlo en un lenguaje claro, destinado a un gran público. En este sentido, a pesar de las crisis económicas y del cansancio del consumo de Historia, era importante que fueran «firmes, como señala Asunción Doménech, en su propósito de revisar el pasado y contextualizar el presente». (2013). Otra cuestión es delimitar hasta qué punto la variedad de temas y de intereses que se agolpan en las revistas contribuyen más a la literatura de evasión que a una revisión de la conciencia histórica. Además, a «la moda» de consumir Historia le sustituye, últimamente, la novela histórica que no es historia propiamente dicha, sino ficción especulativa que desvirtúa y banaliza la investigación que hacen los historiadores, utilizando los archivos e interpretando los hechos.

La historia, no obstante, es una actividad huidiza, como se constata en los estudiantes de Bachillerato que sacan en junio sobresaliente pero que, meses después, olvidaron el 70% de lo que aprendieron. Algunas editoriales han hecho un gran esfuerzo por publicar libros de temas específicos de Historia asequibles a los alumnos de 15 a 18 años, como la Biblioteca Básica de Historia de Anaya, dirigida por Joaquim Prats.