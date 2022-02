Literatura sin tapujos ni ataduras

Luis Landero, normalmente -con esa normalidad que se desprende de una escritura con fuertes toques de intimidad- apenas necesita pretextos para contarnos una historia tal y como va fluyendo de su pluma, avanzando al mismo tiempo que fluye su escritura. Con prodigiosa sencillez no exenta de un pulso literario tan brillante como acerado brotan narraciones que son más que novelas: ora un nudo de víboras de índole familiar con la cobertura de una ‘Lluvia fina’ (2019), ora la necesidad de tejer, o sea recordar y de destejer, o sea olvidar, vivencias circunstanciales para mostrarnos la cara sucia de la realidad o sea, el presente. Ocurre en su ‘Retrato de un hombre inmaduro’ (2009), en ‘El balcón en invierno’ (2014), en el relato de incomodidades y soledades anhelantes e insatisfechas como las de Gregorio y Gil desde aquellos ‘Juegos de la edad tardía’ (1989) donde pasado y presente se confunden y confluyen.

No me propongo repasar aquí los trece libros publicados de Landero. En su nueva novela ‘Una historia ridícula’ el escritor rompe, una vez más, las convenciones del género novelesco. Leo, no sin asombro, una historia repleta de zozobras e incertidumbre, pautas de la conducta de Marcial, su enfermizo protagonista. Estados de ánimo que se manifiestan a través de los recovecos mentales de un personaje mediocre que imagina poseer una distinción y cultura superiores al de resto de las gentes que le rodean. Marcial como un trasunto de un tiempo y de una particular «filosofía» de la existencia que resultan extremadamente aterradores. Landero conmueve y sorprende con esta unamunesca historia. Marcial es un tipo inmaduro y mediocre, asocial y asustadizo. Sin embargo todo ello no le impide, mejor aún, le permite «gozar de la libertad y la pureza» que, confiesa, «necesita mi [su] soledad».

Una historia donde el paisaje y los lugares físicos apenas existen. Todo es nebuloso pero nada de lo que dice Marcial es confuso. Sabe lo que quiere, lo que «envidia»: poder y distinción, elegancia, cultura, belleza. Todo lo que posee con largueza Pepita de quién esta enamorado hasta las cachas. No es un amor romántico. Todo lo que Marcial no posee y ‘envidia’ con pasión rayana en el odio es, sin embargo, capaz de exponerlo en sus «filosóficas» reflexiones. Filosofía tan hiperbólicas como ridícula presentada incluso con adornos culturales. Increíble en un personaje autodidacta y de muy escasa formación. Es en ese juego verbal, donde se manifiesta la oralidad de los escrito donde está, tal vez, la clave. Peripecia y destino en clave de humor. Un humor fino, sutil, extremadamente punzante que vuelve del revés lo que salpica. Todo es posible cuando se concibe desde lo imposible. Landero y la paradoja Marcial enfrentados a una mesonera o al corrupto y afortunado Ibáñez, a quienes odia y siente deseos de matar. ¿Matar? Como lo oyen. Marcial se recrea en la repetición de momentos y situaciones de «animadversión». Aterradoras las «anécdotas» con la mesonera y los pleitos con Ibáñez. Ibáñez es no solo su superior en el trabajo sino además el presidente -siempre «elegido por unanimidad»- de la comunidad de propietarios de la finca donde reside y transcurren los hechos. Un lugar donde en otro tiempo ya lejano se construyeron unos trasteros y mire por donde Ibáñez resultó agraciado en el sorteo con el trastero más grande mientras que Marcial quedó fuera, sin trastero, por faltar espacio material donde construir trasteros para todos.

Tras la lectura de los primeros diez y seis o diez y siete capítulos sentí que debía cerrar el libro y descansar, reflexionar ante tantas emociones. Deposite el volumen, vuelto de espaldas, encima de los periódicos del día extendidos en mi mesa ¿Cómo es posible -me dije- que un personaje tan repulsivo me resulte tan atractivo? ¿Cómo razonar con un tipo provisto de argumentos filosóficos e ideas preconcebidas? Seguí cabalgando, no obstante, sobre las páginas e impagables líneas que seguían. Cada interrupción en la lectura me sugería nuevas preguntas: ¿Qué me va a contar ahora Landero? ¿Qué quiere decirnos con esta historia que califica de ridícula, narrada desde el magín de un palurdo ofuscado por el odio? ¿De donde ha salido un personaje así?

Y es que Landero aparece en esta historia a través de algunas de estas reflexiones para poner en boca de Marcial, en su obsesión por conquistar a Pepita, en sus reyertas mentales con la mesonera o en la obsesión por eliminar a Ibáñez, las verdades de «un pensamiento desbocado» y «montaraz» para el que «no hay freno», que «no conoce los límites -donde, por ende- tampoco «hay horror ni miseria que puedan serle ajenos». La perversión se muestra de manera cruda y radical. «En mi afán por estar a la altura [de su deseada relación con Pepita, dirá Marcial] me dejé llevar por la elocuencia, (…) algunos son partidarios de decirlo todo, incluso lo que piensan, aunque sabemos que nadie dice la verdad (…) sino lo que le conviene». Y Marcial es locuaz: «A pesar de mi exquisita educación (…) al prójimo yo prefiero llamarle extraños». Y el mundo le parece lleno «desgraciadamente de extraños». Un Marcial del todo imbuido por el unamuniano «sentimiento trágico de la vida».

‘Una historia ridícula’ es más que una novela. Es, todo un manantial narrativo que consigue atar corto tanto al azar como a la necesidad. Al asomarnos al balcón de Landero, ese lugar adonde recalé hace años, veo como se deshacen lo jirones de lo familiar y los sueños cervantinos. La literatura es esto. Es Luis Landero.