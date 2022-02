Nosaltres, els fills de les valencianes i valencians

«He crescut escoltant a ma mare i mon pare dient-me que les fotos on aparec al braç de Joan Fuster tenen un significat important i emotiu. Però per a mi, he tardat anys en saber qui era i què representa per al nostre País. Fou en març del 1991 quan vaig entrar a la casa del carrer Sant Josep de Sueca i vaig conéixer Joan. Un home major, un iaio. Vestit amb un barnús obscur. Al principi ni em va mirar… tenint en compte els majors que em portaven però com jo volia jugar i no estava quiet, de sobte em va somriure d’una manera especial, tendra, infantil, i tocant-me la careta, digué:

–Eres el futur. Com et diuen? –Carles. A la primera li vaig contestar. –Anem bé. Després m’agafà la mà i se n’anàrem al corral de la casa i com feia solet ens van fer aquestes fotos que podeu veure»*. Estes lletres les escrigué el meu fill quan estudiava a l’institut, segurament en una redacció que presentà a la seua professora de Valencià. Què podem dir d’aquestes imatges? A Fuster l’hem vist de moltes formes i maneres però crec que amb un xiquet al braç és la primera vegada. Podria ser un iaio amb el seu net, content, emocionat, fràgil i delicat al mateix temps… com som la resta dels humans. Com era Fuster, malgrat tot. Han passat més de 30 anys des d’aquell moment alhora natural i insòlit. I el futur d’aleshores és hui el present que hem construït, millor o pitjor, aquelles generacions de la transició i els que han començat ja a fer-nos els relleu. Humans com som i convençuts de la inexistència dels blancs i negres purs, hem pintat un present que certament és multicolor i polièdric, perquè mai no és de cap altra manera, del qual ens amoïnen les amenaces centralistes i supremacistes i ens satisfan els avanços en la recuperació del valencià i dels drets col·lectius, ara que commemorem el centenari d’aquell il·lustrat de Sueca. Josep Pla destacava que Fuster representava una nova mentalitat, «un estat d’esperit que, si les coses han de seguir el seu camí positiu, serà en el futur, el pensament general». I efectivament, a grans trets va saber formular eixe imaginari col·lectiu present en la societat valenciana actual. Però és un present que ve també farcit dels colors de l’esperança en un futur que sempre està en construcció. I nosaltres, els valencians i les valencianes, i els seus fills i filles, els que coneguérem Fuster i el tinguérem com a referent; la generació que té al braç aquell homenot en la foto que hui comença a gestionar la societat i totes les que ens vindran al darrere, no en tenim cap altra que actuar seguint aquella frase imperativa i encoratjadora que tant diem a la Marina: «Màquina avant!» Sempre avant. *El xiquet que apareix a les fotos Carles Bordes Máñez.