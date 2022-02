Urpes i plomes

Els ocells (ni que siguen els humils teuladins), carreguen un bosc de significats sobre les seues pobres ales. Tan se val que siga la molt literària oroneta o el picassià colom de la pau; l’albatros de llarguíssim alè o el domèstic periquito. De tots els ocells el colom és el que provoca i convoca les posicions més extremes: des de símbol del pacte diví després del Diluvi fins a tractar-la de rata de l‘aire, n’hi ha per a tots els gustos.

Fins el més mesquí dels pardalets pot fer una cosa, inaccessible als humans sense la corresponent pròtesi: volar. El vol que convida a construir-se en un futur imaginat.

Clar que a la imaginació li passa el mateix que al colom, que tant val per a escriure mitja dotzena de novel·les que per a representar-se totes les formes de tortura i torturar-se amb totes les possibilitats de futur. La imaginació mal o poc governada, fa por. Aquesta dualitat dels ocells –que hagueren de afaiçonar el cos, els ossos i els músculs per a estar a l’altura de les exigències estrictes del vol– també afecta a la seua construcció, tan fràgil i commovedora.

Uns amics m’envien fotos dels aiguamolls de Sueca plens de flamencs. Un luxe i també una sinistra advertència: estem salant els arrossars, la mamella del Xúquer es xuplada fins al darrer esguit.

Als ocells els donàrem la virtut profètica perquè tenien ales i, per tant, alguna classe de parentiu amb els àngels. Els bascos tenien molta fama d’ornitomàntics i els seus fills castellans, com ara El Cid, també: «Cuando salen de Vivar, ven la corneja a la diestra» (bon auguri).

Els interessats en el tema –vull dir els pardalets, no les arts endevinatòries– poden, en un exquisit acte de suprem desfici, gastar-se entre 75 i 120 euros en algun exemplar supervivent de ‘Los pajaros en la poesia española’ (selecció i pròleg del colossal José Maria Blecua. El llibre és del 1943).

Les aus també glorifiquen la memòria de Pancho Villa i sobrevolen centenars o milers de corridos: «Cuantos jilgueros i centzontles veo pasar/però que tristes cantan estas avecillas/Van a Chihuahua a llorar sobre El Parral/ dónde descansa el general Francisco Villa».

Aquesta és la lletreta colombaire que ha conservat la meua germana MariCarmen: «El colom roda la torre/i se’n puja a la veleta/i la coloma li diu:/ves, tocat la castanyeta».