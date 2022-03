Una constel·lació en forma

Tan important com els poetes és la tasca d’aquells que es dediquen a donar instruments per entendre i fer accessible el gènere. A casa nostra, per sort, comptem amb una bona legió de divulgadors de la literatura, com és el cas d’Anna Ballester, a qui vaig conèixer, fa uns anys, gràcies al treball que va fer a Poemania, una suggerent guia per fer lectors de poesia; una obra en la que l’autora ja evidenciava que els lectors es conquereixen, com en tot, no imposant sinó seduint.

Ballester ara ens acaba de regalar una joia recentment publicada. Elles: constel·lació poètica, una antologia que reuneix quatre generacions de poetes valencianes, totes elles en actiu, hereves, deutores i continuadores d’una tradició que va de Carmelina-Sánchez Cutillas, Maria Beneyto i tantes silenciades fins als nostres dies. L’obra es signa amb un estudi introductori de Maria Lacueva, que entre d’altres aspectes argumenta la necessitat d’aquesta antologia i estableix, amb les característiques diferencials, la convivència de les quatre generacions de poetes que, des de Teresa Pascual, Gràcia Jiménez o Isabel Robles fins a Alba Camarasa i Aina Garcia Carbó, ací s’inclouen. És a dir: des de la generació que es qüestiona, canvia i decideix utilitzar la llengua pròpia per a la creació literària fins a les que viuen plenament en ella -teòricament- en tots els àmbits. Lacueva para atenció en que la poesia és el gènere més publicat per les escriptores valencianes actuals, només per darrere de la literatura infantil i juvenil. Aquesta constel·lació poètica és una festa. No evidencia només la vitalitat, sinó el reconeixement: quatre generacions de poetes que conviuen simultàniament, premiades, llegides i publicades, un cas que no passa en cap altre gènere a casa nostra. Una constel·lació que ens regala un tast de la producció de les nostres autores, el seu treball amb la paraula i la constatació que cap gènere fixa de forma tan punyent la manera d’anomenar les coses. Ho deia Anne Sexton: «La meua feina són les paraules. La vostra feina és vigilar les meues paraules», un vers que m’ha vingut molt al cap aquests dies. Ara que estem en guerra, l’ús adequat de nombrar una paraula pot comportar efectes bèl·lics. Mentre quasi tota la premsa estrangera anomena Kíiv a la capital d’Ucraïna, seguint les recomanacions internacionals de prioritzar les formes en la llengua original, la majoria dels diaris espanyols s’hi refereixen a ella encara ara com a Kíev, la llengua intermèdia del país que li ha declarat la guerra. Ja ens alertava la poeta polonesa Wislawa Szymborska: «Després d’una guerra, algú ha de netejar». Mentrestant, també el llenguatge.