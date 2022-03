Cuando el mérito se vuelve tóxico

El filósofo Michael J. Sandel, galardonado en 2018 con el Premio Princesa de Asturias de ciencias sociales, en su último libro La tiranía del mérito (Debate, 2020) nos invita a plantearnos la pregunta acerca de qué ha salido mal en nuestra sociedad, no solo con relación a la pandemia, sino con nuestra vida pública: ¿cómo llegamos a esta coyuntura política tan polarizada y hostil en la que la brecha entre los ganadores y los perdedores, entre ricos y pobres, entre aquellos a los que les va bien y aquellos a los que no, cada vez sea más grande? ¿Por qué la vida pública está tan deteriorada y qué ha sido del bien común?

La preocupación por el bien común atraviesa como columna vertebral la filosofía política y social de Sandel. Desde su primer libro, El liberalismo y los límites de la justicia (1982), aparece esta preocupación, que continúa y va modulándose en sus principales obras tales Filosofía Pública (2005), Contra la perfección: La ética en la era de la ingeniería genética (2007), Justicia, ¿hacemos lo que debemos? (2009), Lo que el dinero no puede comprar (2012). En La tiranía del mérito el filósofo estadounidense agudiza su análisis y pone la lente sobre las desigualdades sociales existentes, que lejos de eliminarse en un sistema meritocrático se agravan cada vez más.

El mérito es invocado en nuestra sociedad una y otra vez como fundamento para justificar los beneficios que gozan aquellos que tienen éxito en la vida. Bajo la premisa del principio de la igualdad de oportunidades lo más justo es que aquellos que tienen más talento y así lo demuestren con su esfuerzo sean los que finalmente obtengan los premios y que ocupen los mejores puestos en la sociedad.

Sin dudad, el principio de la igualdad de oportunidades es enormemente atractivo y sirve de crítica legítima a sistemas que determinan el puesto social que alguien debe ocupar basándose en el abolengo, la etnia o la pertenencia a un grupo determinado. Sin embargo, ante los entusiastas del mérito, lo primero que habría que cuestionar y analizar es si verdaderamente existe tal igualdad de oportunidades en la realidad y si acaso es socialmente alcanzable. Esta es una línea de crítica bien conocida que no cuestiona el principio de la igualdad de oportunidades, sino más bien el hecho de que todavía no se haya conseguido. Por lo tanto, lo que correspondería es implementar formas o modos para hacer que la igualdad de oportunidades sea más real y se alcance la equidad.

Con todo, a lo largo de su obra Sandel invita a una mayor profundización en la cuestión. El problema no es que no podamos estar a la altura de los principios meritocráticos que proclamamos, sino que el principio mismo es problemático y tiene un lado oscuro que no hemos de perder de vista. Este lado oscuro es que la meritocracia corroe el bien común. Incluso una meritocracia equitativa no sería buena para la sociedad porque genera soberbia y ansiedad entre los ganadores y humillación y resentimiento entre los perdedores, haciendo creer que el éxito que uno ha obtenido es obra de su propio mérito y que el que fracasa es porque no ha dado la talla y lo merece.

Conviene precisar que Sandel reconoce que el mérito es importante y bien entendido contribuye a una mayor eficiencia y equidad en la sociedad. El problema, sin embargo, surge cuando se absolutiza el mérito y acaba convirtiéndose en algo tóxico, alimentando la soberbia en los ganadores y considerando a los perdedores unos fracasados. Para decirlo con palabras del autor, surge entonces «el giro tiránico del mérito». Lo cual se traduce en una jerarquía social incapaz de poner en valor las diversas contribuciones de los diversos miembros de la sociedad y estimando solo a aquellos que ostentan un estatus social exitoso. A tenor de los tiempos presentes podríamos cuestionar: ¿Acaso no han mostrado los confinamientos masivos que hay determinados servicios esenciales para la sociedad que no siempre han sido suficientemente bien valorados?

Cabe añadir, además, que la sociedad meritocrática tiene un coste en términos políticos que se traduce en una sociedad polarizada entre ganadores y perdedores, incapaz de abrir espacios comunes de deliberación, y en las que determinadas clases sociales más acaudaladas y mejor posicionadas socialmente miran por debajo del hombro a aquellas con menos ingresos y sin estudios. Es ese resentimiento de las clases trabajadoras humilladas por el sistema meritocrático lo que, a juicio de Sandel, habría dado lugar al auge de los populismos, que como hemos visto en los últimos años ha sido aprovechado por determinados líderes políticos para sacar rédito electoralista.

La clave no es darse al combate meritocrático pretendiendo ocultar el factor de suerte y haciendo pensar que el éxito que uno alcanza se debe a su propio mérito. Más bien, reconocer que hay una gran parte de suerte, lotería, azar o fortuna en aquello que conseguimos nos puede hacer más sensibles y solidarios hacia aquellos que no lo consiguieron. El mérito es importante en la asignación social y en los roles sociales, pero ello no ha de ocultar la deuda que tenemos con la sociedad haciéndonos creer que llegamos allí por nosotros mismo, por nuestras solas fuerzas. Reconocer la suerte y la deuda que tenemos con la sociedad en la que vivimos reconduce el éxito por los senderos de la humildad, pudiendo dar lugar a una mayor solidaridad y compasión ética con aquellos que no alcanzan los estándares exigidos.

El libro de Sandel es una invitación a repensar cuál es el rol de las universidades, a reconsiderar la dignidad del trabajo y a resituar el significado del éxito. Pero, sobre todo, es una invitación a reconocer la «igual condición» de las personas, a abrir un espacio de deliberación conjunta, de reflexión compartida, un ejercicio de «filosofía pública», un alegato en favor de la formación etico-cívica, a la cual no solo están llamados los estudiantes de determinadas carreras universitarias, sino la ciudadanía en su totalidad.