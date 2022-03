Dins d’aquesta maleta de rodes està tot el que tinc en la vida. Quan estic un temps en algun lloc, i torne a fer la maleta, tinc una estranya sensació, com si fora una mena de conquilla, a la qual regresse en els moments fluixos. M’ha acompanyat durant un bon grapat d’anys, des que vaig abandonar la llar familiar. No vull parlar de la meua família, sols puc dir que la cosa no funcionava. Vaig agafar un vol i em vaig vindre a Espanya. Durant un temps vaig treballar com a cambrer, i després com a ajudant d’un obrer de vila, però la crisi econòmica va ser la ruïna del sector. De colp es va aturar tot. Aleshores, em vaig apuntar com a collidor de taronja i em vaig integrar en una quadrilla de romanesos i búlgars. Mai vaig intimar amb els autòctons, que em jutjaven pel color de la pell. Almenys no era moro, em digueren en una ocasió. Els indígenes no suporten els moros, ni que tinguen mesquites, ni la seua religió. Una vegada em vaig barallar amb un collidor de Barxeta per aquesta qüestió, i a punt va estar de tallar-me el coll amb les tisores podadores. Sort que un company seu, xato i d’ulls com dos cigrons, el va aturar a temps. Quan em proposaren anar a collir taronges vaig pensar que era una possibilitat agradable, que estaria a l’aire lliure i que seria amo del meu temps. Però no vaig fer amics, els romanesos van per una banda, els búlgars per l’altra, els marroquins per l’altra, i els del terreny se’n van a esmorzar al bar. Quan no de putes de carretera, a donar sang, com ells diuen. Al final esmorzava jo sol, assegut damunt d’una caixa. I ho vaig deixar. El collidor de Barxeta em mirava malament, i un bon dia em va amollar que per què no regressava al meu país. Que què feia allí llevant-li el treball. El vaig evitar, ja sabia que no podia amb ell. Després vaig tornar a l’obra, i vaig acompanyar a uns que feien reformes. Tot era en B, i com que el meu nom no sabien pronunciar-lo bé, i es feien un embolic cada vegada, decidiren dir-me Murphy. A mi em va agradar, perquè dir Murphy era com no dir res, com no tenir nom. L’encarregat també era un home molt robust, quasi tan gran com el de Barxeta i amb les mateixes llums que aquell. Almenys no fumava caliquenyos pudents. A Murphy li deixaven les pitjors feines, com arreplegar els enderrocs i baixar-los fins al contenidor. De vegades, no hi havia ascensor i havia de fer-ho per l’escala, tots aquells enderrocs en cabassos fotudament feixucs. Mai no vaig protestar, però quan vingué la pesta de la Covid el primer que se’n va anar al carrer vaig ser jo. Ho vaig trobar natural, i vaig tindre la sort de trobar treball en una hípica, on netege la merda dels cavalls de la gent rica. Sempre m’ha admirat eixa classe de persona que no té cap problema en invertir el seu temps i diners en passejar el cavallet per la pista. Entenc allò de la complicitat genet-cavall, i aquelles coses, però encara així em sembla collonut. A l’hípica soc prou popular, i tots em saluden pel meu nou nom, que si Murphy per ací, que si Murphy per allà. Els seus cavalls tenen noms poderosos (Scipió, Aníbal, i noms així, que al·ludeixen a grans gestes), i mai no li posarien al seu cavall el nom de Murphy. Algú, en algun moment, s’ha interessat per mi, ha volgut saber d’on era, què feia allí, però jo sempre he esquivat donar massa explicacions. Faig com que no ho entenc bé i ric de la manera més explosiva. En el fons, ells i elles també agraeixen no saber massa de mi. Dubten que em diga Murphy, però tant se’ls fot. La seua curiositat no té més recorregut. Mentre faça la feina i no done problemes, tot anirà bé. Fins que les coses es capgiren pel que siga i torne a agafar la maleta.