En Lucha de historias, lucha de memorias. España 2002-2015, Francisco Espinosa Maestre recuperaba sus propias crónicas sobre la represión franquista. Y no sólo sobre la represión en sí misma, sino también sobre todo lo que se venía desarrollando en términos de memoria democrática en esos años del nuevo siglo. Y digo memoria democrática para que cuando hablemos de memoria histórica nos ajustemos mejor a lo que queremos decir cuando hablamos de memoria. La lectura del pasado no puede ser neutral. No debería. La memoria democrática lo deja más claro que cuando hablamos de memoria histórica. Poco a poco se va imponiendo esa nueva manera de nombrarla, y a los pasados que con ella recordamos. Los pasados. No hay uno sólo. Como tampoco es uno solo el uso que le damos.

Desde hace mucho tiempo, sobre todo desde que la memoria democrática ha conquistado un espacio -podría ser más grande, pero poco es siempre más que nada- en los debates políticos de un país desmemoriado, hemos enfrentado el olvido a la memoria. Y al revés. Y creo que no es eso, creo que como afirma Francisco Espinosa habría que enfrentar las memorias. La memoria democrática que representaba la Segunda República y la que sustenta el relato de las derechas en nuestro país. O sea, la del franquismo, con todos los matices que ustedes quieren añadirle a la cosa. No sería, pues, memoria contra olvido, sino memoria contra memoria. «¿Quién dice que se olvida? No hay olvido», escribía Luis Cernuda. Pues eso mismo digo yo. Aquí no olvida ni dios.

El trabajo de Espinosa Maestre ha abierto una senda larga y ancha en el debate sobre el pasado. Deja bien claro, en este libro que cubre los cinco años siguientes al anterior, que ese trabajo nunca ha sido fácil. La dificultad de escarbar en los archivos sigue siendo flagrante: «nuestros desaparecidos están condenados a seguir donde sus asesinos dejaron sus cuerpos, en fosas, y sus nombres, en archivos secretos». Y un poco antes, haciendo suyas las palabras de Elizabeth Jelin cuando escribe sobre los procesos de transición en Chile y Argentina: «la justicia es, sin duda, la parte más sólida de la memoria». Estas Crónicas de la desmemoria son un reencuentro con lo que el historiador ha venido publicando a lo largo de esos cinco años, hasta prácticamente los comienzos de la pandemia. Desde su Extremadura natal, pasando por la represión en toda Andalucía, hasta llegar a cualquier rincón donde hay una tumba sin nombre y un asesino emboscado en los abrigos paradójicamente democráticos, Francisco Espinosa recorre el itinerario más exacto, incontestable, del horror fascista: ya desde la misma República asediada por el colectivo golpista que, desde luego, no fue sólo el de los militares. Otra vez más encontraremos en este libro inmenso las argumentadas reflexiones sobre la equidistancia y ese revisionismo que roza muchas veces, cuando no lo supera, el negacionismo histórico. Escritores de ficción (Cercas, Trapiello, Muñoz Molina, sobre todo) metidos a historiadores y a descubrir petróleo en lo que pomposamente llaman Tercera España. La España de la inocencia, la que no quería pertenecer a ninguno de los dos «bandos» enfrentados. Lo dice bien claro el autor: no hubo dos «bandos» en el sentido delincuencial que la palabra implica. Hubo el bando que se quería cargar la Segunda República y, en la otra parte del enfrentamiento, la lealtad a esa República y a los valores que ella representaba.

En ese apartado de la inventada Tercera España, Trapiello y Muñoz Molina han descubierto un filón en la vida y obra del periodista y escritor Manuel Chaves Nogales, que se exilió a los pocos meses de empezar la guerra. Utilizan, su nombre y su obra literaria, para, desde sus orígenes republicanos, presentarlo como el estandarte de la libertad individual frente a la amenaza republicana que suponía la seguridad de que si ganaba la República lo que se habría impuesto aquí hubiera sido una «dictadura estalinista». Qué manera de hacer futurismo para echar mano de ese artefacto tramposo que es la equidistancia. Es en el libro uno de los capítulos más imprescindibles. Una mirada diferente -escasamente compasiva- sobre la vida y la obra de Chaves Nogales que ya había publicado hace un par de años en Pasajes, la excelente revista de la Universitat de València. Desmontar la aberración histórica de que «unos y otros» fueron lo mismo es algo en lo que Espinosa Maestre y muchos otros historiadores no dejan de insistir. Justificar el golpe de Estado para salvar a España del caos republicano es una infamia. Incluso llegan a negar ese golpe de Estado. Y no hablo de hace cuarenta años, sino de ahora mismo. Niegan la legitimidad de la Segunda República, se afirman en el caos que representaba (recuerden lo de Pablo Casado: «la guerra civil fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley o la ley sin democracia»), de la misma manera que ahora niegan la legitimidad del gobierno de coalición.

Impagable el capítulo Franco, Queipo, la Iglesia… y la España soñada. La figura del militar que asumió el mando del golpe de Estado en Sevilla ya había sido estudiada por Espinosa Maestre en su libro La justicia de Queipo en el año 2002 y ampliado tres años después: «La Iglesia, al igual que la derecha española, nunca ha roto amarras con el franquismo ni ha hecho examen de conciencia por su papel clave en la consolidación del golpe militar, al que con su apoyo dio carácter de Cruzada». Hay que leer este libro, yo diría que casi por obligación. La verdad histórica existe. Qué es eso de que cada cual tiene su verdad. Si eso es así, nunca llegaremos a ninguna parte. La palabra reconciliación, tan repetida como argumento para cerrar las heridas de tanto tiempo, no puede sustentarse, como decía Avishai Margalit en Ética del recuerdo, por encima de la palabra verdad. La memoria individual y la colectiva han de juntarse en la aclaración de un tiempo histórico que no debería sufrir más emboscadas. Como escribe Bartolomé Clavero en el prólogo al libro de Espinosa Maestre: «Se trata de memoria colectiva y de investigación individual al mismo tiempo. No sólo hay que desvelar crímenes, sino también desmemorias, tanto la personal de profesionales de la historia como la social de la ciudadanía española». Y acabo con las palabras que cierran ese prólogo: «Vergüenza colectiva es lo que se sentirá algún día por causa de la complicidad institucionalizada del sistema constitucional con los crímenes de la Dictadura. Junto a toda la obra de Francisco Espinosa que le antecede, Crónicas de la desmemoria será entonces testimonio de cargo decisivo. Tendremos finalmente memoria porque hemos tenido a quienes la historien”. Pues eso.