Vaig descobrir Toni Mollà amb el seu llibre Espill d’insolències. Era un altre dietari, aquell de joventut, molt diferent de El tercer toc. En encetar la lectura El tercer toc. Proses híbrides, em sorprèn el canvi de to. Són unes proses «híbrides», de caràcter pessimista. Segons el DCVB, «híbrid» és el que «resulta de la unió de dues espècies diferents». Aquí és la barreja de gèneres, però també de sentiments: d’una gran passió per la vida, la cultura, matisat per un desencís respecte a la fi de la vida laboral, i la presència massa obsessiva de la mort. Comença narrant la jubilació forçada i continua amb la crònica sense dates (com un eco d’aquell «Calendario sin fechas» planià a Destino?) de tot un any. Són cròniques de lectures, breus viatges, trobades amb amics, partits del Barça («quan era triomfant»). Opinions com sempre contundents sobre el desastre de la política «glocal». Records.

Una de les constants són la mort dels amics i referents intel·lectuals. Són pàgines curulles de tristesa, però que són homenatge a persones que ha estimat. I com sabem, els qui ens han deixat sobreviuen en el record dels que encara som al planeta. Una altra de les constants és el que en podem dir la metaliteratura. Mollà és periodista i sociòleg. La seva professió impregna moltes de les pàgines. I en aquest cas voreja la metaliteratura. Dos episodis són destacables. La reflexió de Miquel Pairolí sobre l’art del text d’opinió en l’últim article que publicà a El Punt de Girona, on explica els quatre «ingredients» per escriure un bon article: «sentit crític, reflexió, memòria i una mica de voluntat d’estil». Mollà que és un bon articulista i col·labora a diversos mitjans, aplica amb rigor aquests principis. El segon episodi són les mostres de El diari impossible de Josep Orts una mena d’heterònim del mateix Toni Mollà que li permet dir duríssimes veritats, o reflexionar des de -gairebé- la mort. És un Mollà inèdit, pessoà: «En vora quaranta anys de democràcia, si això és democràcia, ningú no s’ha preocupat de desmuntar les xarxes de sangoneres, militars assassins i capellans que l’ocupen. Governe qui governe, els amos del solar són sempre els mateixos...» El llibre és també una mina d’idees i propostes: les investigacions entorn de la figura del músic Hans Von Benda, refugiat nazi a València, desemboca en els apunts per iniciar un story board d’una sèrie televisiva, Els Nolla, d’èxit assegurat, ambientada a l’Horta. O el comentari sociològic de les maneres i la fortuna d’un altre valencià («és de poble como jo») de succés: el mercad(on)er Juan Roig, fill del porquer de Poble Nou. Com és habitual, ens regala amb mostres exquisides del seu humorisme càustic: «Temps al temps, de pastilleta en pastilleta fins a la derrota final». S’inventa un concepte: «regirar calaixos» de l’ordinador. D’allí li surten velles anotacions de dietari, com les que complementen una visita en el present al País Basc; o els records de moments d’acció. Són també fragments d’unes memòries que demostren el compromís professional i polític de Toni Mollà amb el periodisme al País Valencià. És notable la crònica de les reunions, organitzades amb Rafa Arnal, per intentar posar en marxa un diari en valencià, en les qual participaren des d’Eliseu Climent a Manuel Brosseta, representants d’unes posicions polítiques que ara costaria de veure seguts al voltant d’una mateixa taula. Són testimoni d’un moment calma abans de la desfeta. Aquests apunt de memòries són acomboiats amb alguns enigmes. Parlant amb Fuster sobre Brosseta i amb Vicent Ventura sobre Ernest Lluch, tots dos diuen la mateix a frase: «no era la Mare de Déu». Com succeeix als bon dietaris el ritme de les repeticions ajusta el sentit de la vida quotidiana. Alguns deutes amb i retrats d’amics que s’esvaeixen, com Rafa Ninyoles. O la crònica precisa de les transformacions de la morera i l’olivera, signes d’una temporalitat i una climatologia que atansa Mollà al millor Marià Manent. El dietarista se sent temptat per l’aforisme, el llibre en va ple. Dos exemples: «Em fa l’efecte que l’escriptura que practique darrerament és la cabana de Walden des d’on veig passar la vida com la veia passar Henry David Thoreau. Un espai d’autoconfinament, una closca protectora i una vàlvula d’escapament». «Sobreviure enmig de la decadència és l’únic objectiu a certa edat i en determinades circumstàncies». Anem de cara a la tardor, o de cara a la primavera. Tot és relatiu, segons la perspectiva, l’edat, la posició en el temps i en l’espai. Així els dietaris de Toni Mollà ens ofereixen perspectives diverses, segons l’edat, l’estat anímic de l’autor. L’ultima anotació confirma el to ombriu, pessimista, del llibre. Ha anat a un enterrament, en la fredor sepulcral d’aquest invent pervers dels tanatoris que semblen estacions de tren, a punt per l’últim viatge. El tanca amb una desiderata per al comiat definitiu: com ser cremat, les cendres soterrades vora una morera, la música («What a Wonderful World» de Louis Armstrong), recordar que contra la cultura de la queixa «he militat fins a la darrera hora en el l’optimisme patològic i en el tracte amable amb la companyia». I afegeix el punt final: «Que tarde bona cosa d’anys, pense mentre escric, però convé deixar les coses abans de perdre el control de les escriptures. Els escriptors no som notaris, però que conste en l’acta, sentit el tercer toc». Hauria estat un bon epígraf per a aquest llibre la frase de Don Manuel Sanchis Guarner: «Jo em jubile, però no em retire». Per a sort nostra aquest és el principi que guia Toni Mollà. Segur que podrem llegir encara molts altres exemples de la seva passió -i bon ofici- de dietarista.