Fatalitats

Què fotut és l’ofici de periodista i quina veritat més gran és que la primera víctima de la guerra és la veritat! En el seu últim dietari –El tercer toc– Toni Mollà en fa algunes consideracions que subscric del cap a la cua.

Els periodistes hauríem d’acarar amb un poc de sang freda la guerra d’Ucraïna i refrenar els entusiasmes bèl·lics dels nostres executius i la bel·ligerància de ballarines, atletes i pianistes. Sobre tot perquè a hores d’ara ni tan sols hem fet un mínim boicot simbòlic que, per exemple, denuncie la situació dels palestins als territoris ocupats –que són tots els seus territoris–: una mena de laberint de reserves apatxes trossejades i incomunicades. Mala consciència? Sí, els forns crematoris eren d’acer europeu.

Una serena reflexió em recorda que una certa dependència dels Estats Units és millor que una subjecció als mandarins de Beijing o a l’esperit ofès i enardit de Vladimir Putin, un mascle alfa, una mica estrany, que va per la vida lluint pitrera despullada. Com a la pel·lícula 300.

Per altra banda tenim una esquerra misteriosament insensible al dolor dels ucraïnesos, que també són persones. El No a la guerra (d’Ucraïna) existeix, però poc.

Però és el cas que últimes eixides de l’Imperi s’han saldat amb un balanç desastrós. I no sols a Afganistan. Ens apuntàrem alegrement a les campanyes contra Síria, Líbia i Iraq, entre altres, i no aconseguirem cap més cosa que un rosari de gasolineres protegides per l’artilleria. Benvinguts a Mad Max return.

Però Rússia està aquí. Els americans patrullaran el Mediterrani i el Bàltic, atacaran Trípoli o Bengasi, tractaran d’acovardir als xinesos i faran açò o allò fora del seu Continent, però encara que Rússia no trobe un general a la manera de Sila que li fota un calbot a Putin i deixe les coses encalmades, encara que Rússia puga perdre aquesta guerra i no sols moralment, més enllà de Putin, Rússia seguirà on estava, encara que les seues fronteres foren, nomes, les del rus de Novgorod. Són gent que està a gust vivint en una nevera, m’encanten. Rússia també és Europa i té oligarques com els Estats Units o Luxemburg, és a dir xoriços que es salten la llei i no paguen impostos i que es compren un club de futbol, el Tribunal Suprem o una llançadora espacial. Als oligarques nostres els diem «potentados». Rússia seguirà aquí, al costat de Polònia. I els moros en l’altra riba de la mar comuna. Alerta.