Tambores de guerra

Desde que acabó la II Guerra Mundial no han dejado de producirse episodios de confrontación bélica en el mundo. La guerra de Corea, la de Vietnam, la de Yom Kipur, las devastadoras guerras civiles de Ruanda o de Somalia… Tantas y tantas disputas con su secuela inevitable de muerte y destrucción. Sin embargo, nos quedaban lejos. Lejos geográficamente y sobre todo anímicamente. Venían a ser como las disputas del patio del colegio, que veíamos con espíritu casi deportivo y hasta jalendo a los contendientes, hasta que alcanzaban a un amigo íntimo y, de una u otra manera, nos obligaban a intervenir.

Ucrania es Europa y, como es Europa, pide que se la reconozca y trate como tal. La pregunta sería si en España estamos culturalmente preparados para afrontar este reto. Se ha señalado muchas veces la increíble reacción de los españoles cuando la voladura del Maine -provocada por los EE. UU.- condujo a la guerra de Cuba y Filipinas y al hundimiento de la flota en 1898. Al cerrarse de golpe cuatro siglos que nos habían convertido en protagonistas de la historia del mundo, los españolitos miraron para otro lado mientras asistían tranquilamente a las corridas de toros.

Aquello fue pura irresponsabilidad. Tengo la impresión de que ahora sucede lo mismo, pero peor, estamos en plena epidemia ombliguista. La actitud de las sociedades hacia los conflictos bélicos es un reflejo de su solidez cultural. Antes, durante y después de la II Guerra Mundial, que además fue la última guerra europea, se sucedieron en Europa libros majestuosos en los que se denunciaba la barbarie que había aparecido en el horizonte: Los diarios de entreguerras de Thomas Mann; 1984 de Orwell; Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, y muchos más. También de autores españoles, como Los cuatro jinetes del Apocalipsis de Blasco Ibáñez. La pregunta es: ¿y ahora? Me temo que la guerra civil nos inmunizó para despreocuparnos de los conflictos bélicos ajenos, es como la vacuna del coronavirus, que nos ha blindado el cerebro. Un vistazo a lo que se está publicando revela que la literatura española se reduce a best sellers facilones en los que se explotan a conciencia las fórmulas de autoayuda que sus autores debieron de aprender en un cursillo: mucho sexo, un poco de cocina, bastante tremendismo barato y, sobre todo, narcisismo, mucho narcisismo. Ah, y nada de ideología, no se les vaya a ver el plumero. Con este bagaje intelectual, al que hay que sumar parecida munición en otras artes (conciertos tontorrones como el de Benidorm, cuadros -perdón: instalaciones- cercanas al grafitti, cine estilo culebrón televisivo, etc), se logra vivir en el mejor de los mundos: ya no hay guerra que nos incomode. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.