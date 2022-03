Hace ya más de treinta años, el poeta granadino Javier Egea estaba invitado a un congreso de Filosofía contemporánea, no se sabe muy bien por qué, tal vez porque todo congreso que se precie debe contar con el adorno estrafalario de un poeta lírico.

Durante una de las jornadas de mesas redondas y ponencias, Egea se mostró enormemente locuaz, muy crítico con lo que se argumentaba, lo mismo fuese de color blanco o de color negro. Según parece, generó el enfado conjunto de todos los participantes, y logró que se aunaran en el mismo bando, contra sus intervenciones, incluso los enemigos filosóficos irreconciliables.

Cuando ya estaban a punto de llegar a las manos -porque una cosa es enunciar sistemas éticos que aspiran a la convivencia pacífica de los pueblos, y otra muy distinta que los pueblos vivan conforme a dichos sistemas-, uno de los más célebres pensadores europeos del siglo XX pidió la palabra y se dirigió a Javier Egea con tono severo:

-Señor Egea, por curiosidad, ¿usted ha leído a Groethuysen, a Habermas, a Von Hildebrand, a Otto Pöggeler?

A lo que Javier Egea, con ademán imperturbable, respondió:

-No. Pero me los veo venir.

En esa contestación, en el hecho de verse venir las cosas y no necesitar de mayores complicaciones se cifra una forma superior de conocimiento: la ciencia infusa.

He tenido bastantes contactos en mi vida con científicos infusos, y he podido observar muy de cerca su método sin método conocido.

Mi tía abuela África Blanco Arija -la tía Cuca, para la familia-, una de las personas que más he querido y que más han influido en mi manera de entender el mundo, pertenecía la secta esotérica de los infusos. Cada día devoraba el ABC desde la primera a la última página, sin saltarse las esquelas, la cartelera cinematográfica de Madrid y los pies de foto en la sección de huecograbado (esa vieja técnica de impresión no menos esotérica). Si las cosas no venían en el ABC, no pertenecían a la realidad.

La tía Cuca solía diagnosticar a toda la familia las enfermedades que padecíamos, y recetarnos los medicamentos que nos curaban, en aquellos tiempos prehistóricos en que uno podía ir a la farmacia y pedir cualquier cosa, ya fuesen aspirinas u opiáceos. Aunque por entonces mi tío Paco era estudiante de Medicina, era la tía Cuca la doctora familiar de guardia. En cierta ocasión, siendo niño, le pregunté con escéptica ingenuidad:

-Cuca, ¿tú has estudiado medicina?

A lo que mi tía, cargada con todas las razones de su ciencia infusa, me contestó:

-Nunca jamás. Pero estoy harta de quitarles el polvo a los libros de tu tío Paco, y me los sé de memoria.