Eleccions a l’AELC

Aquesta setmana s’ha obert el període d’eleccions a la presidència de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, l’entitat professional d’autors en la nostra llengua que representa més de mil cinc-cents socis i que enguany complirà quaranta-cinc anys de vida. Des que devia tenir divuit anys, quan em vaig fer sòcia, he viscut algunes eleccions, probablement mai tan a prop com aquestes, i probablement perquè mai, en la història d’aquesta entitat, hi ha tants candidats que aspiren a la seua presidència. Un fet que no deixa de ser un bon símptoma (de vitalitat també), perquè no ens enganyem: sempre costa trobar gent que vulga aspirar a la responsabilitat que comporten aquests tipus de càrrecs.

Així les coses, d’ací uns dies se sabrà qui, dels tres candidats amb perfils molts diferents, assumirà la presidència. Com a sòcia de l’entitat, i com a escriptora, fa uns dies em vaig posicionar a favor de la proposta que, al meu parer, em semblava més adient. Darrerament algú m’ha dit, com un retret, que el candidat al que he donat suport públic és «massa jove», afirmació a la que de seguida he respost: també era jove jo, quan vaig entrar a una altra entitat, succeint a algú que no ho era tant.

A mi, els meus mestres, els que he tingut, tinc, em tenen i m’han tingut incondicionalment al costat, els Piera, les Pessarrodones, els Brines, m’han ensenyat algunes de les lliçons en forma d’aprenentatge més importants de la meua vida; una d’elles, la confiança amb els joves. I ara que jo ja no ho soc tant i intente que m’acompanye cada dia tot el que m’han donat, vull pensar que seguiré el seu exemple d’entendre sempre, la joventut dels que valen, no com una amenaça, sinó com una virtut afegida al talent, i que un relleu generacional ben triat és el millor llegat que, als altres, podem anar deixant. És curiosa -i bonica- la relació que construïm al llarg dels anys amb els nostres mestres: al principi ells són la nostra bibliografia, i amb els anys, som nosaltres la seua biografia. Mai, encara que ja no estiguen, no ens abandonen.

La setmana que ve se sabrà qui dels tres candidats ocuparà la presidència d’una entitat que ens representa a quasi tots els escriptors en la nostra llengua, al País València, al Principat i a les Illes. Arguments a favor se’n podrien dir de tots tres candidats. Ara: si em pregunte amb qui m’agradaria emmirallar-me, qui m’agradaria que em representara arreu, amb qui m’agradaria que quedara en mans el relleu d’una feina tan ben feta que han fet els seus anteriors presidents, des de Bel Olid a Jaume Pérez Montaner, passant per Guillem-Jordi Graells, la resposta la tinc, com passa sempre, en la lliçó dels meus mestres.