Los humanos son seres para el conflicto

Me viene al recuerdo cómo mi madre le preparaba a mi padre su uniforme de gala y, con cuidado, iba poniéndole sus medallas, y especialmente le colocaba en el centro una más grande: «Esta es la medalla individual que consiguió por méritos de guerra». A mis seis o siete años no sabía qué significaba lo de individual, pero le pregunté: «¿Qué es una guerra?». «Es cuando -me dijo-, los pueblos luchan unos contra otros y se matan, como ocurre en las películas que ves entre los indios y el ejército norteamericano». Esa contestación, creo, me pareció obvia y de alguna manera ya la tenía asumida por los tebeos o los films (entonces no teníamos televisión). Pero lo que más me impresionó fue lo que vino después: «Cada generación tiene su guerra». A partir de entonces me pregunté cuándo llegaría la mía. Años más tarde, en 1957, mi padre tuvo otra, la de Sidi-Ifni, uno de los reductos que conservaba España después de la independencia de Marruecos en 1956, y sobre la que el franquismo mantuvo un completo silencio, y de la que supe cuando, una vez jubilado mi padre, me habló de ella. Después de toda una vida, en mi caso, mi madre no acertó. Mi generación nunca padeció una guerra. Los que nacimos después de la II Guerra Mundial hasta la fecha nunca hemos tenido que enfrentarnos a un ejército enemigo. Solo recuerdo cuando en las milicias universitarias tuve que disparar o tirar una granada, y cómo el capitán Arboleyas, creo que así se llamaba, en las clases de táctica nos decía: «en la guerra o te entierras o te entierran», refiriéndose a la necesidad de protegerse cuando disparaba la artillería. (léase a Jaume Lloret Memories d’anar per casa, vol. 1 Corbera,2021)

Con todo lo que fuera de represivo el franquismo, mi generación fue progresando en bienestar, de tal modo que cuando acababa el siglo XX podíamos considerarnos ciudadanos comparables a la media de los de la Unión Europea. Teníamos una Constitución, disfrutábamos de libertades civiles y políticas, y expectativas de futuro para nosotros, nuestros hijos y nietos. Parecía que España caminaba por la senda de la normalidad de los países avanzados. Los problemas se encauzaban con más o menos acierto, (el terrorismo, la corrupción, las huelgas, las reivindicaciones sociales, los atentados yihadistas, la conexión entre Autonomías y el gobierno de España, los nacionalismos periféricos…) dentro del marco político y jurídico construido. Pero hete aquí que, en los últimos diez años, esa convivencia social y política se ha ido deteriorando. La aparición de aspiraciones soberanistas, la crisis económica con la caída de empresas y negocios, el paro, sobretodo juvenil, nuevos partidos tachados (impropiamente) de populistas de izquierda o derecha que planteaban alternativas a las dos grandes fuerzas políticas nacidas en la Transición (UCD-AP-PP y PSOE) contribuyeron a desestabilizar las bases constitucionales en que se asentaba la convivencia establecida, con la ruptura del consenso implícito. Los dos principales partidos comenzaron a distanciarse más que de costumbre, a descalificarse, a buscar a su derecha e izquierda apoyos que le alejaban de acuerdos necesarios para el sostenimiento del sistema en su estructura básica. Y ahora de pronto, una guerra en Europa provocada por una de las potencias que contribuyeron a la derrota del nazismo contra un país, Ucrania, nacido como Estado en 1991, después de la caída de la URSS. Pero lo cierto es que las guerras no acabaron al finalizar la II Guerra Mundial. Desde 1945 entraron en conflicto armado Grecia, China, Costa Rica, Corea, Indochina-Vietnam, Palestina, Argelia, Oriente Medio (Sinaí), Cuba, Sudan, Cambodia, Birmania, Indo-Pakistán, Filipinas, Irán-Irak, El Congo, Uganda, Tanzania, Guatemala, Paraguay, Nicaragua, Salvador, Honduras, Eritrea, Angola, Omán, El Yemen, Rhodesia, Nigeria, Uganda, Malvinas, Líbano, Somalia, Sierra Leona, Chechenia, Liberia… Unos enfrentamientos eran guerras civiles y otros entre países, hasta la cercana Yugoeslavia. Más de 60 conflagraciones que calificamos de guerras regionales, en las que en muchos casos intervinieron las potencias occidentales, sin contar los episodios de terrorismo urbano o rural como el de Colombia o Perú. Pero, además, entre 1945-1952, en todo el Este de Europa se vivieron continuas venganzas y traslados de poblaciones de un lado a otro. Los relatos de Vasili Grossman (Vida y Destino o Todo Fluye) dan cuenta del comportamiento de las tropas rusas contra polacos, alemanes, húngaros, checos o nacionalistas ucranianos. Los judíos que escaparon del Holocausto y volvieron a sus tierras no pudieron, en su inmensa mayoría, recuperar sus propiedades. Los checos fusilaron a muchos compatriotas de habla alemana porque los consideraron cómplices del nazismo. Incluso a los que habían colaborado con la resistencia, pero de habla alemana como lengua materna, los obligaron a trasladarse a Alemania. Y de igual modo aquellos de origen alemán que habían vivido durante generaciones en Polonia, Ucrania o Hungría tuvieron que trasladarse a la Alemania derrotada. Los polacos incendiaron y arrasaron pueblos ucranianos acusándolos de colaboradores con los nazis, y muchos de los supervivientes de los campos de concentración vagaron meses y años por Europa para poder regresar a sus lugares de origen. Primo Levi contó en sus obras Si esto es un hombre y La Tregua su experiencia en el Campo de Monowice, dependiente del complejo de Auschwitz, y su largo periplo antes de llegar a Turín, su ciudad. De todo ese periodo hay una bibliografía de interés, como el estudio de Keith Lowe Continente Salvaje, Europa después de la Segunda Guerra Mundial (Galaxia-Gutenberg, 2012) o los trabajos de Kristina Spohr Después del Muro (Taurus, 2015); Ian Kershaw Ascenso y crisis. Europa,1950-2017 (Crítica,2021) o Timothy Snyder Tierra de Sangre. Europa entre Hitler y Stalin y El camino hacia la no libertad (Galaxia-Gutenberg, 2016 y 2018). La cuestión está en plantear si esa diferencia que hacía Descartes entre cuerpo y espíritu (entendimiento), y que Spinoza discutía al considerar que no existe diferencia entre uno y otro, podemos trasladarla a la relación entre biología y cultura. De qué manera estas se condicionan mutuamente, y cómo los resortes culturales tardan en incorporarse a nuestra estructura biológica. El enfrentamiento forma todavía parte de la condición humana, por muchos intentos de llegar a ese pacto social que plantearon Locke, Hobbes y Rousseau, porque todavía estamos en un estadio lejano para racionalizar los conflictos de manera pacífica. ¿Cuántos conflictos personales tenemos a lo largo de nuestra vida con familiares, amigos, conocidos, desconocidos o vecinos? Tal vez más de los que quisiéramos. Heidegger decía que el hombre es un ser para la muerte, pero deduzco que también para el conflicto.