Un lugar en la historia

«Lo peor es cuando el reloj toca las horas. / Me duelen los oídos. / Y el corazón, con un dolor sordo. / Porque se escapan las horas, y los días». Son unos versos del prólogo que ha escrito Kirmen Uribe para este libro. La explicación: Enrique Cayuela y Ramón Díaz-Delgado son «topos» escondidos en la caja del reloj de la estación de autobuses de Pamplona. Se había desatado el terror fascista desde el mismo día del golpe de Estado en julio de 1936. Era Enrique hermano de Natalio y Santiago. Los dos serían asesinados y dejados caer, con otros cincuenta compañeros, en una fosa común el mismo día: 23 de agosto de 1936. Enrique se exiliaría en Chile y allí viviría el resto de su vida.

El libro donde se cuenta esa peripecia y muchas otras, igual de apasionantes, se titula Y el tiempo se detuvo. Osasuna y Justicia. Y va de fútbol y política. Nunca van separados uno de la otra. Y al revés. La historia del hoy conocido como Club Atlético Osasuna. Y de Natalio Cayuela, que fue su presidente en dos etapas: una muy breve, en 1923, y otra más larga: entre 1928 y 1935. El fútbol no siempre ha sido como ahora. Sólo importa el dinero. En aquellos primeros años, era otra cosa. Miren lo que escribe el autor de este libro: «… el fútbol es la disciplina deportiva que más une y el mejor reactivo y bálsamo contra el totalitarismo, la guerra y la violencia política». Se refería a un tiempo -ojalá que ahora fuera así- en que ese deporte tenía más de sentimiento que de economía. Y respecto al Osasuna: directivas y futbolistas compartían ideario republicano y muchos de ellos caerían bajo la represión franquista ya en los primeros momentos de la Cruzada, como la llamó enseguida el obispo Marcelino Olaechea.

Cuando leí hace unos años El escarmiento, una impresionante novela de ese excelente escritor que es Miguel Sánchez-Ostiz, conocí con más detalle lo que fue ese tiempo en Navarra, más concretamente en la capital: «aquel casino de la muerte que fue Pamplona». Escribe Sánchez-Ostiz de las matanzas a manos de los golpistas, de las fosas comunes, de los nombres que en ellas desaparecerían: «Como jirones de una espesa tela de araña quedaban los nombres de algunos de los asesinados: Bengaray, los vecinos de los abuelos, Cayuela, Húder… o los del pueblo, Astrain, Alcalá, Jaurrieta, Zabalegui… nombres». Ahora me llega esta crónica tan contada al detalle como a ratos escalofriante de un tiempo devastado. Y centra esa crónica, Eduardo Martínez Lacabe, en la figura de Natalio Cayuela. Militante de Izquierda Republicana llevó a su club de fútbol a las cimas más altas. Y conmueve, al mismo tiempo que enrabieta, asistir a lo que fue aquella época en que el fútbol primerizo -todo corazón- se mezclaba con las inquietudes sociales para que los valores de la Segunda República no se quedaran en papel mojado. Sé que hablar sólo del Osasuna y de Navarra puede parecer de escaso interés a quienes los vivimos de lejos. Pero un libro siempre va más allá de lo que dice: ahí su grandeza. Y mientras lo leía, conmovido, me acordaba de Carlos Caszeli (se abre el libro con sus palabras poniendo en valor el futbol y la democracia), de Aitor Aguirre y Sergio Manzanera (que salieron al campo del Racing con brazaletes negros el día siguiente de los cinco últimos asesinados por el franquismo el 27 de septiembre de 1975), del entrenador valencianista Guus Hiddink, que cuando vio una bandera nazi en el estadio de Mestalla dijo que si no la retiraban su equipo no jugaría ese partido. Me acordé de que el Levante UD ganó la Copa de la República en 1937 y aún está esperando que se la reconozcan oficialmente. Me acordé de Josep Rodríguez Tortajada, presidente del Valencia CF cuando la guerra, periodo en que conservó para la entidad los valores de la República, condenado a muerte con conmutación de pena, finalmente, a veinte años de prisión: su figura nunca ha sido oficialmente reconocida por el club. Y también me acordé -cómo no- de Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y ferviente admirador -no sé si militante- de la extrema derecha. Los tiempos cambian, y no siempre para bien.

En mayo de 2021, coincidiendo con el centenario del club, el Gobierno de Navarra rindió un homenaje a futbolistas, directivos y empleados del Club Atlético Osasuna que sufrieron la represión fascista desde el mismo mes de julio de 1936. Entre ellos estaba Natalio Cayuela: «Un acto significativo en donde por primera vez el club, al cual Natalio contribuyó en su desarrollo en sus primeras décadas de existencia dándole un lugar importante en su vida, reconoció su legado y se abrió a darle un lugar en la historia». El fútbol no siempre fue como es ahora. Y es un gozo inmenso poder leer libros que cuentan, con una noble vocación de dignidad memorialista, esa diferencia. Y el tiempo se detuvo. Osasuna y Justicia es un buen ejemplo de lo que les digo. Sacar de la invisibilidad los nombres de quienes fueron despreciados por la historia, casi hasta ahora mismo, es una obligación democrática. Por eso recupero aquí, para terminar, las palabras de un segundo prólogo escrito por José Antonio Martín Pallín: «Esos cuerpos deben ser buscados y rescatados para extraerlos del olvido en el que quisieron sepultarlos sus asesinos». Pues eso.