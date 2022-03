La vida, viñetas de uso

Aunque las primeras experiencias de historieta autobiográfica hay que buscarlas en el cómic japonés ya en los años 40 (o incluso antes, con el fundacional Manga de los cuatro inmigrantes de Henry Kiyama), lo cierto es que la traslación de las vivencias personales a las viñetas empezó a tener una mayor proyección a partir de las experiencias de los autores underground americanos. Las obras de Robert Crumb, Harvey Pekar o Art Spiegelman marcaron un camino sin retorno que hoy ha definido un género de indudable éxito en el cómic moderno. Obras como El árabe del futuro, de Riad Satouff (Salamandra Graphic, traducción de María Otero), que llega ahora a su quinto tomo, son perfecto ejemplo de cómo el género ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, combinando aquella pulsión inicial por la catarsis íntima con elementos tan interesantes como el descubrimiento de culturas alejadas siguiendo las enseñanzas de Marjane Satrapi. Sin embargo, pese a la importancia que el género ha adquirido, seguían inéditas en nuestro país obras tan esenciales como Melody, Diario de una stripper (Autsaider cómics, traducción de Silvia Autsaider). Publicado a principios de los años 80, la obra de Sylvie Rancourt es una rara avis que se desarrolla aislada en Canada, alejada del movimiento americano pero encontrando coincidencias desde un planteamiento tan profundamente amateur como atractivo: el trazo naif de la autora acompaña un relato de sus vivencias como stripper y sus relaciones tóxicas desde una ingenuidad casi infantil que evita toda moralina. No hay juicio alguno en las historias que cuenta Rancourt, no hay una valoración personal más allá de los sentimientos que provocaron en ese momento, ni siquiera una intención de catarsis personal, solo un exhibicionismo tan explícito como el que practicaba en el escenario de los bares donde actuaba como stripper. Y quizás, por eso, el trabajo de la dibujante fue tan molesto en su momento: sin denuncia, sin ansia de perdón, Melody obliga a la sociedad a reconocer que su modelo no funciona como se esperaba y que la línea que define «lo bueno» y «lo malo» es tan ambigua y confusa como inexistente en la realidad. La empatía que genera Melody casi automáticamente es tan potente como contundente su relato.

Pero el género autobiográfico ha evolucionado también en su propia forma, como demuestra la obra de Keiler Roberts. La creadora de Isolada vuelve en Mi tabla de súplicas (Alpha Decay, traducción de Albert García Marcos) a ese particularísimo estilo donde la traslación de su vida diaria es tan literal como supuestamente centrada en lo anodino. Pero esa superficialidad de lo cotidiano es pura apariencia: la obra de Roberts esconde una acidez crítica tan sutil como imperceptible a primera vista, pequeños comentarios que rozan el absurdo pero que van generando una carga que se va condensando, en cada página, en cada episodio, almacenando potencia vitriólica hasta descargarse con la potencia de un trueno. Pero igual que su sonido llega después del relámpago, el efecto de las historietas de Roberts llega mucho más tarde de su lectura, cuando toda esa crítica se vuelca en una reflexión que afecta directamente a nuestra propia vida con un efecto demoledor. Aunque el humor como herramienta no tiene por qué ser sutil: puede ser tan brutal como el de Camille Vannier en Sexo de Mierda (Caramba Cómics), donde sus experiencias sexuales certifican aquello de que la realidad supera a la ficción con tan anécdotas hilarantes como sonrojantemente próximas. Obras que demuestras que la autobiografía no es solo un entretenimiento voyeurístico hacia la intimidad ajena, sino un camino de reflexión hacia nuestras propias vidas, hacia la realidad que vivimos, hacia una existencia que, casi siempre, es mejor tomarse con humor.