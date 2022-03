Literatura de la memoria

Los científicos escriben cuando tienen alguna cosa que decir. Los literatos lo hacen siempre, aunque la pausa sea recomendable en la mayoría de las veces. Josep Lluís Barona pertenece al primer conjunto, pero no es novato en el segundo, así que con Nura (Austrohongaresa), su segunda novela, consigue un modelo hibrido de relato interesante. ¿La ficción es la salvación del científico?, le pregunto en su despacho de la Facultad de Medicina de Universitat de València. «Es una manera de compensación», responde. «Algún amigo se ha sorprendido de que hiciera ficción, o incluso poesía. Eso es una consecuencia negativa de como construimos nuestra identidad social», añade. Un argumento que acompaña además con la autoridad intelectual de Marcuse y su «hombre unidimensional», o la de Foucault.

«Como siempre he dado clases de letras en facultades de ciencias, he estado en un sitio intermedio, por tanto, no me resulta incómodo. Me gusta mucho eso del científico que necesita la ficción», sostiene. Porque Barona, igual que en cierta manera Michel Foucault, es historiador de la ciencia, aunque se define mejor como «un escritor que vive de dar clases». «Nura es una reflexión sobre la memoria y la escritura». «La escritura siempre tiene memoria, sea ficción o realidad absoluta. No he pretendido hacer un ejercicio de memoria estricta. Me sentiría incómodo si tuviera que publicar un dietario en primera persona».

Nura, que es el nombre que los fenicios dieron a Menorca, relata como un escritor regresa a su ciudad de la infancia (Palma) desde Oslo para inaugurar un máster universitario. Tras el ejercicio de evocación, viaja a Nura en busca de un faro para escribir el encargo pendiente para su editorial. «En la segunda parte de la novela, cuando el escritor escribe su novela, la simbología de la isla y del faro es metafórica. La primera parte es memoria y la segunda es escritura, por tanto, la soledad del escritor».

«La novela la pensé en dos partes, una primera asociada a la memoria académica y biográfica. Tiene mucho de autobiográfica, cuando el protagonista vuelve a Mallorca y revive sitios de la infancia. No es literal, pero viví cuatro años en Mallorca, entre los 9 y 13 años, y las referencias son muy directas. Luego la memoria académica, que es un poco la Ítaca de ida y vuelta, de huir del mundo académico, que intenta ser una reflexión sobre el mundo académico y sus miserias».

En Nura los personajes piensan y ahí Barona se siente a gusto. «La autoficción te permite crear un personaje del que puedes estirar todo lo que quieras, cargarlo de ficción y al mismo tiempo mantener una identidad que puede ser próxima a la tuya o no, en función de tus experiencias».

Potencia

Josep Lluís Barona fue vicerrector de la Universitat de València y es un científico solvente especializado en salud pública europea. Así que de una manera elegante aprovecha Nura para pasar cuentas pendientes. «Llevo 43 años haciendo clases, cuando entré como asistente mientras hacia la tesis en la especialidad de psiquiatría, en 1973, la universidad era un lugar de debate crítico. Luego he visto generaciones con falta de interés, y ahora me parece que hay mucho profesor asociado, que hace clases de aquello que no se ha especializado. El pragmatismo es muy malo para la universidad».

«Si en la vida nos tenemos que desnudar sin perjuicios -insiste-, es importante desvelar la dimensión humana de la academia y las relaciones académicas entre las personas. Del cinismo, de como tienes que irte de un sitio en un momento determinado, porque estás quemado, porque no ves posibilidad de un entorno creativo, estimulantes, ni nada».

Volvemos a Nura que sorprende por la fuerza del relato, los planos de narración y un final nada predecible. «Me interesa más el estilo de la narración. El argumento es el pretexto para situar a personajes en determinadas situaciones y hacerlos reflexionar», explica. La representación más simbólica de la novela está en el faro abandonado donde el escritor se refugia. ¿Quién no ha querido perderse en un sitio así, junto al mar? «La idea del aislamiento es fundamental para la escritura. Supongo que hay una literatura más comercial, y otra más reflexiva, que es la que me interesa», apunta. «Cuando vives en un entorno superficial, de mucha tensión, cambio, y conflictividad social, la escritura es un sitio de retiro. Un sitio que te da equilibrio, paz y capacidad de reflexión».

Un mensaje que precisa una lectura pausada.