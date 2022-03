El pasado domingo se clausuró en Valencia la LXV Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Bueno, ¿y qué? –dirán mis lectores. Solo falta que nos venda esa fruslería como el gran acontecimiento del año. Bastante tenemos con el año Goya, en el que estamos, y con el Sorolla, que llega, sin olvidar el sesquicentenario de Levante-EMV. Tienen razón. Solo que estos «años» son de carácter conmemorativo y el que yo quiero destacar no llega a rememoración, es simple remembranza. Veamos: rememoración, según el diccionario, está ligado a «recuerdo» y remembranza también, pero este último se asocia además a «añoranza», como se ve muy bien en la expresión hispanoamericana crónica de remembranza, con la que se define todo un género. La clave está en la nostalgia: los años aludidos no me provocan nostalgia porque no los he vivido, la clausura de la feria, sí.

Me explicaré. La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión es la recreación efímera anual de un mundo ya desaparecido. Cuando llegué a Valencia para incorporarme a la UV, los alrededores del edificio histórico, y sobre todo el carrrer de la Nau, eran un hervidero de lo que entonces se llamaba «librerías de viejo». No solo las había en esa zona, también en torno a la plaza de Lope de Vega y en otros lugares. Uno pasaba horas y horas rebuscando entre estantes polvorientos hasta que emergía, satisfecho, con un botín en el que siempre gastaba más de lo previsto. En el fondo, era lo mismo que hacías cuando coleccionabas cromos en la niñez y removías ansioso el puñado que te sacaba el quiosquero, en el que, de ciento a viento, aparecía aquel cromo de Quincoces, ese jugador del Valencia C.F. tan difícil de conseguir. Ya sé que ahora la gente pasa muchas horas en un centro comercial en busca y captura de gangas, pero eso es diferente porque lo que importa no es el producto, sino el precio. En las librerías de viejo no era así, uno encontraba o lo que llevaba buscando mucho tiempo o libros que no sabía que existían y por los que casi siempre pagaba un precio ridículo. Tampoco éramos coleccionistas de libros stricto sensu, eso queda para los bibliófilos. Éramos simples lectores, a los que el autor se dirigía en el prólogo con el tratamiento de amigo lector. ¡Ay, aquellos libreros! Tampoco los de la feria son simples vendedores, saben de qué va la cosa. Mereció la pena pasar el rato curioseando entre las casetas y constatar cómo cambian los géneros vendibles simplemente por las etiquetas que encabezan cada hilera: hoy día se lleva novela negra, de playa (?), autoayuda, ciencia ficción…; ayer poesía, religión, historia de España… Es la vida: larga vida a la feria.