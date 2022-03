Perfums de provença en la nostra cuina

No n’hi ha en tota la nostra literatura, trobe, un altre cas com el de Vicent Marqués, un home que quan encara feia la mili seguia l’única revista de cuina que, aleshores es publicava a Madrid. La resta teníem a Carpanta.

Marqués ha anat bastint, pessic a pessic, unça a unça, l’autèntica enciclopèdia de la nostra cuina més oberta de compàs: la que va de Niça a Alacant i de Maó a Fraga.

«Com es deia la revista?», li pregunte. I em contesta: «Club del gourmet». «No estarem confonent-ho amb una secció d’El Corte Inglés?», dic jo conjurant-me contra els pecats de (falta de) memòria.

La poesia com a derivat del vi

La cuina no es diferent d’altres manifestacions culturals en l’àrea que considerem. Marqués treballa sobre sendes batudes fa molts segles pel primer model oriental de lírica en llengua vulgar (el model occidental, atlàntic, és Galicia que li encomanà la saudade a Portugal). El model que, per poc, no trià Dant Alighieri per a la Divina Comèdia, obra que convertí el toscà en italià. Una tradició que pren, acull i perllonga Ausiàs March que envasa el gran riu trobadoresc, occità i català.

En matèria de cuina també mana Provença. I Nàpols un poc més tard. I els llibres de coc d’uns i d’altres. Tota la Corona d’Aragó a taula. És una corona cultural de perfils no massa estrictes, amb certa predilecció pel peix (intel·ligent), molt comentada per la vena popular i heraclitiana a més no poder.

En una remota visita a La Camarga vaig comprovar que el bou de les marjals és magnífic, però els arrossos que preparen són una mala còpia de plats catalans i valencians. No es pot tenir tot.

Problemes d’edició

Si editar una novel·leta de 200 pàgines ja és un problema (i més ara que «el preu del paper ha pujat un 40% només en dos mesos», diu Marqués), imagineu-vos una Història de la cuina catalana i occitana en deu volums de quasi mil pàgines, cadascun.

Com que la cuina és tradició popular o focs d’artifici, l’autor arribà a publicar, al seu càrrec, separates acollides al segell Alfaní i dedicades a plats concrets, al vi, i també a les coques salades i dolces, que li publica Cossetània. Alfaní era un dolç moro la composició i preparació del qual s’ha perdut per complet. El futur compendi s’anunciava com a Tesaurus (de la cuina catalana i occitana), un llatinisme que vol dir tresor.

Tampoc tingué més sort amb les editores institucionals i així fou com arribà a la Bisbal d’Empordà, nord enllà, on diuen que la gent es culta, rica, lliure, desvetllada i feliç i a les Edicions Sidillà que ja li han publicat quatre volums, un per any, quatre volums dedicats a les salses, aperitius, ensalades i sopes; a les olles i verdures; a les llegums, l’arròs i la pasta i al peix, els cefalòpodes i el marisc. Bon profit.

Les il·lustracions, un punt naïves, que ja li va bé a la cuina són de Montse Mayol. La impremta també es empordanesa: impremta Pagès. Anglès. La Selva.

A trenta euros la peça.

Un impuls oceànic

Un impuls oceànic com el de Marqués, que guanyà el premi ciutat de València en 1990 per Nit de foc, novel·la que li publicà Bromera, ha reclamat totes les energies de l’autor i un poc més al llarg de vora cinquanta anys. Fa algun temps superà problemes de salut importants. El seu criteri és molt senzill: arreplegar-ho tot, seguint la línia espinal dels receptaris de tota la vida, enriquits amb aclariments, variants locals i comarcals, nomenclatura, refranys, cançonetes i lletres populars quasi sempre en vers i en graus molt diversos de dialectalització, incloses les burles i entreteniments de les revistes satíriques d’ací i d’allà que són i abans encara ho eren més, molt aficionades a tractar coses series com ara la taula i el vi.

Arxius, microfilms i antropologia

La història de la cuina catalana i occitana no és dieta de llepafils. Per ambició no seria estrany que l’autor provocara, sense voler-ho, la reacció irada d’algun manegueta. No importa. Any rere any, Marqués ha consultat les biblioteques de Madrid, Barcelona, Paris i Palma. Aleshores no hi havia documents digitals i els microfilms eren més cars que tota la producció de pernil de Guijuelo. Gràcies al microfilm pogué accedir a una traducció al francès d’una obra clàssica, en grec, d’Ateneu de Naucratis, segle III. I a les celebracions canalles i burletes publicades a revistes com La sombra, La Traca, Papitu, L’esquella de la torratxa i d’altres.

El cas és que tractant de fer una enciclopèdia de la cuina, Marques també ha bastit les columnes i fonaments de la seua antropologia, i això és el que diuen «un valor afegit».

Com que en l’última de les entaulades –foie a quilos –aconseguirem, sense proposar-nos-ho, que la meitat de les places foren ocupades per poetes –que tenen bona gana, done fe–, ara m’ha deixat clar Vicent que caldrà comptar amb Manolo Jardí. Pas al meu compare.