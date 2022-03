De policías, sicarios y depredadores

A finales del siglo XVII (1697) Charles Perrault publicó sus Cuentos de antaño. Narraciones como Blancanieves, Caperucita Roja y Barbazul, entre otras, gozaron y gozan de gran éxito en Europa. La historia de Barbazul se basaba -como decimos ahora- en hechos reales. Existió, en tiempos de la famosa Juana de Arco, un noble caballero barbado llamado Gilles de Rais cuyos siervos atraían, con engaños, a niños callejeros que desaparecían en la intimidad de su castillo. Allí trabajaban como esclavos y eran -por el aristócrata- sodomizados, torturados e incluso asesinados. Fuera de sus murallas crecía la leyenda de Barbazul como patriota, benefactor infantes y desvalidos. Barbazul fue y es sinónimo de lo que hoy llamamos un depredador sexual además de asesino en serie; un ogro, contra el que las fuerzas del Bien deben enfrentarse para frenar la barbarie ejercida por el monstruo, desde la impunidad otorgada por su poder y los recursos económicos que este genera.

No se si a Javier Cercas, creador de la trilogía ya conocida como la serie de la Terra Alta protagonizadas por Melchor Marín -duro expolicía y ahora bibliotecario en Gandesa- que leo y reseño desde sus inicios con pasión y fruición, le contarían en su niñez lo que ocurrió en el El castillo de Barbazul o si lo descubriría fruto de sus lecturas. Lo cierto es que el maestro Cercas con su envolvente magia narrativa ha convertido este cuento de hadas en una intensa novela del siglo XXI que desarrolla su acción en fecha posterior al 2022. El castillo de Barbazul a mi entender, la mejor de las tres, es el cofre de oro de la serie compuesta por Terra Alta e Independencia donde se forjaron sus personajes que ahora alcanzan nueva dimensión. El castillo de Barbazul -es una consideración personal- puede que no cierre la serie sino que sirva de puente para un nuevo desarrollo. Esta novela, con sus casi cuatrocientas páginas, deja caminos abiertos, a bifurcaciones insospechadas por las que aventurarse; nuevos avatares ideados por el escritor para satisfacción de los lectores. Es la novela que muchos lectores estaban deseando leer y, sobre todo la que, usted, escritor, estaba deseando escribir. Una narración que es al tiempo novela de acción y aventuras, melodrama repleto de conflictos familiares y, novela de género policial o negro (como prefieran) con toques de ironía y momentos de distensión. Poseedora de un ritmo nervioso, vertiginoso a veces, no abunda en paisajes ni descripciones inútiles. Todo gira en torno al entramado humano o inhumano que conforman sus personajes. Hay una descripción exacta de calles e itinerarios, de paisajes urbanos, de carreteras con sus áreas de servicio como la de El Medol, de vistas capturadas desde un coche en marcha o en recorridos a pie. Todo ocurre en pueblos de la Terra Alta y Tarragona para trasladarse a la localidad veraniega de Pollença en Palma de Mallorca, en vuelos de ida y vuelta.

Conocemos mejor a antiguos personajes como: Melchor, el inspector Blai, Rosa Adell, el excaporal y expresidiario Salom o el sargento Vázquez, y empezamos a conocer a otros nuevos de ominosa catadura: como el guardia civil Benavides (jefe de la sección de «Desaparecidos»), los jueces locales de primera instancia, el magnate sueco-estadounidense Mattson o a su odiado enemigo el excapitán de civiles Damián Caparrós. Caparrós es un tipo singular. Idealista incorruptible y tenaz, capaz -en aras de la justicia- de subvertir la legalidad sin escatimar esfuerzos, tan ensimismado como para seguir pagando la cuota a un inoperante partido comunista donde militaron su padre y su abuelo. Junto a ellos y por encima de todos ellos Cosette Marín, una valerosa adolescente que antes de iniciar sus estudios universitarios decide perderse unos días en Mallorca para encajar la mentira de su padre acerca de la muerte de su madre. Para Cosette es imperdonable, en esa etapa de la vida en la que pasión y sentimiento aventajan a la razón, que su padre le ocultara que su madre había sido asesinada como consecuencia de su obcecación policial por resolver un turbio asunto de familia.

Cosette, fruto de un amor torrencial -el de Melchor y Olga- empapados por la lectura de novelas francesas del siglo XIX, se escapa con su amiga Elisa para «pensar» sin cortapisas, pero en su precipitación ignorará la existencia de un mundo de «lobos al acecho»: depredadores sexuales, violentos sicarios y funcionarios corruptos cuyas conductas están, de hecho, al margen de la ley que representan y dicen defender. Cosette desciende a los infiernos… Pero, lean a Javier Cercas autor de obras tan celebradas como Soldados de Salamina, Anatomía de un instante o El impostor. Por cierto, en la novela, aparecen detalles tales como: Cercas se pone en boca de sus personajes hasta tres veces; la palabra WhatsApp aparece escrita como les pongo y otras tanteas como wasap. Nada que objetar cuando la RAE acepta incluso guasap. Melchor Marín, «héroe de Cambrils» capaz de abatir de tacada a cuatro islamistas se alimenta de bocadillos de atún y Coca-Colas; un personaje lee hasta seis veces el poema If de Kipling; otro sentencia: «De todas las cosas que no son importantes la más importante es el fútbol» y es que el meollo de la trama argumental se produce mientras se juega una soñada final de Champions entre el Real Madrid y el Barça y que, además, gana el Barça. En fin.