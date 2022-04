Algunos lectores se quejan porque, con la que está cayendo, sigo escribiendo de cultura y no de política. Se refieren, obviamente, a la guerra de Ucrania. Bueno, pues escribiré de cultura política. Más que pontificar sobre armas y tácticas militares (vete a saber qué hay de cierto en lo que unos y otros proclaman), de lo que hay que hablar precisamente es de cultura. Resulta que el área de ruso pertenece a mi departamento universitario y he estado en contacto con los sucesivos profesores que han impartido esta materia desde que se creó. Eran muy diferentes entre sí, pero todos me hablaban de un concepto misterioso y evanescente: el alma rusa. Tan importante parece ser para los rusos que incluso en una oposición de filología eslava, una opositora polaca recitó unos versos de un poeta romántico evocando la monotonía de las estepas de Rusia y entonces alguien del público se levantó indignado quejándose de que los polacos nunca entendieron «el alma rusa». O sea que alma rusa, haberla, hayla. Se lo cuento porque últimamente dicho concepto se esgrime como explicación de las decisiones de Vladmir Putin, nada menos. Pero es cultural, no político: aparece en la Tatiana de Eugenio Oneguin de Pushkin, en El idiota de Dostoievski y en muchos otros escritores como Gógol, Chejov, Tolstoi, Turgueniev, etc. Lo cual no quita para que algunos extranjeros lo vean con prevención. Por ejemplo, Joseph Conrad, en un libro cuyo título español es precisamente Alma rusa, escribe: «Confieso mi irremediable incomprensión del carácter ruso. Lo ilógico de su actitud, la arbitrariedad de sus conclusiones, la frecuencia de lo excepcional».

Haríamos bien en reflexionar sobre estas palabras del polaco Conrad, que dejan bien claro que el alma rusa y el mundo eslavo son cosas diferentes. Es evidente que Putin enlaza con el imaginario de los ciudadanos de su país cuando se presenta como el vengador de los agravios históricos inferidos al alma rusa, pero también que hace un uso oportunista de la expresión. Por eso, me resulta sorprendente que muchos medios españoles lo quieran presentar como el restaurador de la URSS. Un estado internacionalista, que solo renunció a sus propósitos a la muerte de Lenin, a quien Putin desprecia, no podría entenderse como un trasunto cultural del putinismo. Creo que la explicación reside en el libro de Timothy Snyder, The Road to Unfreedom (2018), donde se analiza el antecedente ideológico del «alma rusa» reclamado por Putin: un seudofilósofo llamado Iván Ilyin, que huyó de Rusia en 1922, fue acogido por los rusos blancos de Suiza y apoyó entusiásticamente el nazismo. Así que déjense de marear la perdiz: Putin no es el siniestro comunista que nos pintan, es un nacionalista radical que, naturalmente, se encuentra a gusto entre la extrema derecha europea (y norteamericana).