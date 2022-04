Fantasmas, temblores y devaneos

A veces tampoco Siruela parece Siruela, pese a la tapa dura. El drama, de existir, es ligero: He visto cosas que no creeríais, libro que se presenta con una flamante portada a colores de lo que, a menudo, se nos ofreció en forma de celuloide sin ellos, lleva el curioso subtitulo de Distopías y mutaciones en la ciencia ficción temprana.

Aviso: ciencia ficción hay poca en según qué relatos –pues hablamos de una macedonia de autores y temas– pero eso tampoco me parece grave: donde no hay ciudades de cristal y acero y trenes que apuntan al cielo (nadie como el ruso Yevgueni Zamiatin de Nosotros para describirlas), encontramos el precioso relato de Mary Shelley El mortal inmortal, a mi juicio la mejor pieza literaria de este muestrario, un relato concebido y ejecutado con una delicadeza y precisión adamantinas, con la limpieza y el estremecimiento resultado de meter el cuerpo, hasta la ingle y más arriba, en un arroyo de alta montaña. Cuando Mary Shelley brilla eclipsa la luz de las esmeraldas y zafiros. Por cierto, el alquimista que desencadena la acción era Cornelio Agripa un germano nigromante que trabajó para Carlos I de España. Los Austrias eran más cachondos que un caballito de feria ¿No quedará alguno libre?

Nos gusta a todos (pero no todos lo reconocen)

En un libro de Austral que teníamos que leer en la facultad (y que sin embargo me pareció ameno) Menéndez Pidal aseguraba que la fantasía en literatura era una ola ascendente que nacía muy pequeña en playas de la Tarraconense e iba engrosando en tierras castellanas para volverse puro deliquio en los abruptos acantilados de Finisterre. A todo eso, el profesor que me escucha –el señor Gamayo Fierros– concluye:

-Depende. Eça de Queirós es portugués y es un realista de tomo y lomo.

Sí, la fantasía es patrimonio de la humanidad y conviene ejercerla al margen de la querencia adolescente por las formas actuales de los libros de caballerías: la fantasía épica, qué rollo.

No hace mucho que les comenté la Antologia de narrativa fantàstica catalana (Laertes) donde además de «especialistas» en el tema como Joan Perucho, Pere Calders y Manuel de Pedrolo, se incluyen otros autores casi impensables: J.V. Foix o Salvador Espriu.

Así pues, vuelvo a qué he hecho yo para merecer esto, uy, perdón, quería decir He visto cosas que no creeríais. En este libro hay alguna pieza más gótica que de anticipación de Nathaniel Hawthorne, un tipo con más recursos que el mago Tamariz además de maestro inalcanzable de Herman Melville. Al final fue Melville quien escribió Moby Dick y Hawthorne tuvo que joderse y bailar.

Gana el capitalismo

Algunos cuentos tratan de los logros del socialismo casi siempre en tono derogatorio y, tal vez, merecido. El ruso Valeri Briúsov cuenta las andanzas de una civilización con su centro en el polo sur cosa que sugiere una Siberia puesta del revés. Para eludir el zarpazo de Stalin, se sirve algunas dosis de humor para, llegado el caso, proclamar con estricta lealtad al Partido: «¡Era una broma!».

El cuento de Julio Verne convierte a España e Italia en dos prefecturas de París, mientras que Gran Bretaña ha devenido colonia de los EE UU. Aquí Verne estuvo fino. Como Jack London del que recoge el relato Mil muertes, historia acerca del límite corredizo y reversible de los territorios de vida y muerte. El autor de las notas no se priva que señalar que dos obras de London –El talón de hierro y La peste escarlata– tratan, en el primer caso, de un mundo regido por las grandes corporaciones, esto ¡glubs! y, en el segundo, de una pandemia. Más glubs.

Consideración final

Es de mal gusto prefigurar el futuro mediante visiones. Los profetas sólo aciertan cuando anuncian calamidades, cómo íbamos a escanciarnos una buena penitencia si nos aguarda un futuro rosado. A ver.

Hay otro relato de un tal Robert W. Chambers que tal vez influyó en el maestro Lovecraft porque sobre la pista de un tipo tachado de lunático juega a la famosa paradoja de la locura: si la sufre no irá por ahí a contarlo. El caso es que El reparador de reputaciones nos deja el siniestro temblor de un reino de estrellas negras, linajes abolidos y ciénagas a la luz de la luna.

Esta compilación heterogénea da un poco la sensación de que otros títulos estaban pillados. Nos salva, una vez más, el maestro Conan Doyle de El gran experimento Keinplatz.