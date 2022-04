Atles d’un món difícil

Hi ha qui compta els aniversaris pels seus anys de naixement, de boda o de bateig. En definitiva, fent recompte enrere d’alguna alegria o desgràcia. Algú va dir que viatjar és pactar amb la pròpia biografia i jo, els meus anys, els compte sobretot per les ciutats, i bàsicament per una. Aquesta Pasqua fa catorze anys que vaig arribar per primera vegada a Nova York, la ciutat que freqüentaria, amb el temps, més que Gandia; la immensa metròpoli que reescriu permanentment la seua novel·la i que s’ha convertit en una part important de la mesura de les meues coses.

A finals dels anys cinquanta es va parlar, per primera vegada, de la paraula topofília. Bachelard, a La poétique de l’espace, va definir-la com una categoria poètica de l’esperit. Anys més tard, el geògraf xinès Yu-Fu Tuan reprendria aquest mot per concebre’l com aquella part que correspon a l’emoció dels éssers humans en relació a un espai apropiat o habitat. L’entenia com una manifestació amorosa cap a un territori condicionat per circumstàncies de caràcter cultural, històric o personal. Quan Heidegger estudia l’obra de Hölderlin fa referència al fet que, per al poeta, és absolutament impossible i impensable reconèixer allò propi sense haver passat, prèviament, per l’experiència d’haver conegut allò que li és aliè, allò que forçosament el deslliga de l’origen i li provoca nostàlgia.

Segurament les paraules per definir l’arrelament, el desig de vincles o de pertinença a un lloc, l’emoció que provoca un paisatge o un territori urbà, són les que en cada llengua contenen més concrecions i matisos a l’hora de definir-se, fent impossible la traducció literal i total del seu significat, perquè tenen com a condició les més àmplies connotacions sentimentals i culturals. Algunes llengües són més òptimes que d’altres per expressar emocions perquè contenen un camp més extens de significacions o perquè permeten crear construccions gramaticals capaces de formar, amb un sol mot, una cadena de paraules de substantius compostos.

Aquesta setmana fa catorze anys que vaig aprendre a llegir l’arquitectura i a entendre el caminar com una sort semiòtica. Nova York, en definitiva, m’ha ensenyat a mirar. Però la capacitat amorosa que podem arribar a establir amb les ciutats també pot anar en sentit contrari. Si haguera de pensar en una experiència traumàtica, també estaria lligada a una ciutat: Bombai, un lloc que literalment em va desfer. Per a Adrienne Rich les paraules eren mapes, i el cos l’espai on poder representar una geografia palpable. Al seu Atles d’un món difícil, la poeta explica que una llengua és sempre un mapa dels nostres fracassos i que la qüestió més important és, sobretot, saber a quin lloc ens situem per llegir el nostre entorn.