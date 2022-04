La biblioteca de la cambrera

Aquest llibre el vaig comprar en una llibreria que ja no existeix. En el seu lloc hi ha una franquícia, una d’aquestes que venen tota mena de cosa absurda. Tot fabricat a la Xina. Quan passe per davant, pense en la d’hores que vaig invertir en aquella llibreria, la de coses que em va ensenyar. Ara, en aquella botiga, puc comprar-me uns mitjons, unes sabatilles per a anar per casa, un llapis o un cactus. Tota mena de complements. S’hi pot trobar tot allò que es podria definir com el regal perfecte per a l’amic invisible. En canvi, abans, quan hi havia la llibreria, vaig comprar novel·les i assajos que em van canviar la mirada, sobre mi i sobre el món. Mentre mire aquest llibre, que he tret d’una lleixa mig oblidada de la meua biblioteca, pense en aquells dies, quan les llibreries eren reductes de cultura, quan les llibreries eren alguna cosa més que un dispensari de llibres. Enteneu què vull dir? Abans els feixistes posaven bombes a les llibreries!, pense de colp. Mentre em prenc un cafè i una torrada un matí com qualsevol dia des de fa anys, recorde aquells temps d’il·lusió, quan pensàvem que podíem canviar les coses. El llibre porta una etiqueta verda amb el nom de la llibreria, i al costat, en llapis, el preu. En pessetes. Encara de vegades pense en pessetes; encara de vegades somnie en pessetes. Sé que no cal fer-ho, que no cal passar el preu del cafè a pessetes, o el preu del diari a pessetes. L’euro ha estat una gran enganyifa, pense tot seguit, perquè quan compràvem els llibres en pessetes adquiríem cultura i quan els comprem en euros aquests s’han convertit en uns vulgars objectes comercials. Direu: encara queden llibreries que no són així, encara queden llibreters i llibreteres! Sí, sí, encara en queden, com encara queden llauradors, que també pensen en pessetes, i que també venen la taronja en pessetes. I quan el corredor, fet el tracte, els ho passa a euros sempre tenen la sensació que pel mig, durant l’operació, els han furtat la cartera. Em quede mirant una parella de joves que passa per davant de mi, enganxats de la mà. Semblen feliços i de segur que mai no han pensat en pessetes. Durant un temps, tots havíem pensat en pessetes, però ara ja no som majoria, o estem a punt de deixar de ser-ho. Franco, pessetes, caudillo por la gracia de Dios. Quants d’aquests que no pensen en pessetes saben qui era Franco? Quants ho saben, realment? Des que m’he jubilat tinc temps per a rellegir els meus llibres, i cada un em porta a algun moment distint de la meua vida. Una biblioteca personal està plena de records. Passen les modes, però la bona literatura roman. Jo en això sempre he estat prou exigent i diria que els meus llibres són, en la seua major part, bons llibres. Ara la gent ja no té llibres a casa, no té lleixes, ni prestatgeries, ni una biblioteca personal. Els llibres agafen molta pols, diuen. Ara, les cases són diàfanes. Ara, fins i tot, és de bon gust tenir la casa quasi buida. La cambrera del bar és molt amable, i em somriu quan em veu, malgrat que li ocupe la taula durant un parell d’hores. Si fa bon temps, encara un poc més. En una ocasió, el temps va passar volant i vaig estar tot el matí, fins a l’hora de dinar, rellegint un vell llibre. Un llibre que em portava tants records! Em vaig excusar a la cambrera, i ella va riure, desinhibida, i em va dir que al seu avi també li agradava molt llegir. Li vaig dir que el seu avi segur que també pensava en pessetes i ella va riure, reconeixent que així era, i que tot ho passava a pessetes! Un dia em va dir que tenia unes caixes amb els llibres del seu avi, i que si volia donar-los una ullada. Que ella no els volia. Vaig entrar al bar, i la cambrera els va anar traient de les caixes, i els va anar posant per grups sobre unes taules buides. Quan vaig agafar el primer, vaig veure que havia estat comprat en la meua estimada llibreria. Em vaig dir, mira per on! I vaig seguir mirant-los, fent-li comentaris a la cambrera, assegurant-li que el seu avi tenia molt bon gust, que era literatura selecta! Xe, quina meravella! Un llibre em portava a un altre, tots els coneixia, tots m’evocaven algun record. I la cambrera reia, i em deia que s’estimava molt el seu avi. I no vaig poder contenir les llàgrimes, perquè aquella podria ser perfectament la meua biblioteca. I, per un moment, atabalat per aquella allau de records, vaig dubtar de qui era jo. I de qui era ella.