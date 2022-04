Una veu autèntica per una nova col·lecció

Amb el nom d’Hemeroskopeion, Lletra Impresa Edicions inicia la seua col·lecció de poesia, un dels gèneres conreat des de temps remots pels pobles antics, com és el cas de l’Antiga Grècia. Per això el nom, «Hemeroskopeion», un punt geogràfic citat pel geògraf grec Estrabó, que el situava en algun punt elevat de la costa de la Marina Alta i que alguns localitzen a Dénia, on viu des de fa més de cinquanta anys Antoni Prats, l’autor del llibre amb què s’inicia la col·lecció, Vora l’esfinx. Obra poètica (1981-2021), que aplega una dotzena de llibres publicats, i algun inèdit que veu ara la llum. El llibre d’Antoni Prats ve avalat per un altre poeta consagrat, com és el cas d’Emili Rodríguez-Bernabeu, que n’ha tingut cura del pròleg. A més a més, s’hi aplega la bibliografia completa de Prats, les crítiques sobre la seua obra i una poètica signada per l’autor.

Antoni Prats (Sueca, 1946), va exercir la docència a Dénia) fins a la seua jubilació. Poeta, sobretot, ha publicat també assajos, ressenyes i articles de crítica literària en actes de congressos, miscel·lànies i revistes. Amb Vora l’Esfinx aplega la seua trajectòria de poeta, que va des d’Epigrammata (1981) a Elegies del Montgó (2021). Els ressons de l’antiga Grècia, i de l’actual ciutat de Dénia, es fan sentir en aquest llibre de llibres. Com diu al pròleg Rodríguez-Bernabeu, «l’Obra de Prats té una sòlida consistència, per damunt de les modes que s’esdevindran». I és que a la literatura a més de la tècnica -molt controlada pel poeta- cal transmetre emocions. «És ben cert que els rosers han esclatat joiosos, / que parres i moreres s’han recobert de vida, / tant se val si asfixiat i sol es mor algú. / Però ara tu has de mirar de sobreviure, / desvergonyit si pots, gens autocrític». És el poema recent «Per fi, vacunat», un exemple de la varietat temàtica de Prats, a més de l’originalitat d’un poeta arrelat a la terra, justificada per la seua activitat literària com a professor, escriptor, editor, assagista i crític, entre altres activitats. «Projecta l’atractiu i autèntic vessant d’una existència poètica que només podem albirar i gaudir amb la lectura dels seus versos», diu Rodríguez-Bernabeu. Una impecable trajectòria literària d’un dels poetes i intel·lectuals valencians més reeixits de les darreres dècades que traspua cada una de les seues composicions poètiques. Un bon inicia per a l’aventura editorial de Mercè Climent i Juli Capilla, sempre atents a la divulgació de la bona literatura.