Libros entre emergencias

La guerra de Ucrania aún está demasiado fresca para poder estampar en ella el color de los espantos o, como dice Victor Labrado, Els noms de la por (Bromera). Labrado describe con su habitual eficacia a los monstruos que perturbaron nuestros sueños. El miedo es muy polifacético y tiene más rostros que máscaras Santo, El Enmascarado de Plata. Una cosa tienen en común Rusia y el supuesto Occidente: están atrapados en la mayor operación de propaganda que jamás haya asfixiado las conciencias de la gente libre.

Pero con o sin propaganda no hay que renunciar a las astillas de decencia y libertad. Busco en Cinco inviernos de la periodista y narradora Olga Merino, algo parecido a una visión de Ucrania y Rusia compasiva, inteligente y de primera mano. Y si no que venga Juan Arnau y nos explique la quietud hinduista de La mente diáfana.

Digo que es una guerra ya vieja porque se le han adelantado por la derecha y a doscientos quilómetros por hora las espantosas maquinas que lanzan fumarolas letales y que nos oprimen el pecho con una bufanda de veinte arrobas: o sea, el calentamiento global que ha sacado a los universitarios a la calle a primeros de este mes.

¿Apocalíptico? Depende

Una Fira del Llibre como la de València, aunque vaya a hacerse un par de veces en un semestre (para recuperarse de la pandemia), celebre Castelló su Fira en las mismas fechas y vea como corre en paralelo el certamen València Negra, todo es poca cosa comparado con el hecho de que, según la ciencia, la agenda del calentamiento tiene fijados los peldaños de nuestra aniquilación. Hay libros que lo cuentan. Pero tienen poca o ninguna prensa. Mucha menos que el putinesco y el cómico. Por ejemplo, Colapso de Jared Diamond o El planeta inhóspito de David Wallace-Wells.

Los tebeos gordos

Está será una Fira de novelas gráficas, de novela negra, de lealtades explicitas a través de los clubs de lectura.

El libro ilustrado o contado en imágenes es un sector que ha crecido de manera sostenida, año tras año. «Incluso el sector infantil ha respondido más tarde y a mayor velocidad», me cuenta un librero. Obras de duro impacto como La virgen roja o Contrapeso, ambientada en la Guerra Civil. Y por supuesto Regreso al Edén de Paco Roca. Y el Sapiens de Yuval Noah Harari en lenguaje de tebeo. He visto que han reeditado La guerra de las salamandras. Yo lo tengo ilustrado por el gran Hans Ticha

En la Fira estarán Agustina Guerrero (La compañera) Laura Agustí (Historia de un gato) y Fermín Solís (ganador de un goya por la película de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas).

Las chicas se reivindican

A fuerza de ser un fenómeno creciente y con hechuras sabidas, puede perderse de vista: las mujeres han entrado en tromba en las grandes colecciones y en las pequeñas, en la novela y en el ensayo, con moderación o a salto de mata. Tenemos, pongo por caso, la Obra imprescindible de Susan Sontag una feminista inteligente y arriesgada. Pero están Camila Läckberg (El mentalista), Empar Moliner (Benvolguda, premi Josep Pla), Rosario Raro (El cielo sobre Canfranc), Rosa Montero (El peligro de estar cuerda), Isabel Allende (Violeta) Eva Baltasar (Mamut) Mercè Viana (Silenci hostil), Inés Martin Rodrigo (premio Nadal por Las formas del querer), la premio Fernando Lara Alaiz Leceaga (Hasta donde termina el mar), Ana Merino (Amigo) y muchas más.

Vuelve a València, Megan Maxwell y su hija Sandra Miró. Ambas alternan el relato romántico con la aventura erótica a boca llena.

Recorté la lista de los más vendidos en catalán y castellano, en novela y ensayo, durante dos semanas recientes y arrojó el resultado de siete de las veinte plazas ocupadas por mujeres. No está nada mal y el acceso a las corrientes mayoritarias indica que nada se les resiste.

Hablando del mainstream literario, que a veces contiene poca literatura, vuelve Sanchez Pinyol, el de Victus i La pell freda, con El monstre de Santa Elena. La narrativa de este autor anima el campanilleo de las cajas registradoras. Y sin perder conexión con historias agitadas y aventuras diversas.

El Nunca de Ken Follett es el típico tocho anglosajón siempre ebrio de su conciencia de virtud. Insufrible. Te puedes curar de eso y de La bestia –dicho sea con todos los respetos a esto y aquello y a El castillo de Barbazul – con el libro de Alfons Cervera Algo personal, una proclama por la plena soberanía del lector.

Criaturas del universo (virtual)

Pese a mi afición al (buen) relato futurista confieso que los selenitas de Tik Tok me superan. Veré si asciendo a sus mundos pintándome el culo con cavorita. Allí me esperan TicTacYummy (ni siquiera sé si lo escribo bien), las Fit Happy Sisters, el chef Bosquet y legiones de followers que demuestran que los lazos fraternales superan el vacío interestelar.

Un amigo editor me confiesa que entre las numerosas novedades que cabe considerar serie noir estarán Petros Markaris (Cuarentena), Lorenzo Silva y Noemi Trujillo (La forja de una rebelde), Francesc Viadel (L’estiu dels brivalls), Martín Casariego (Demasiado no es suficiente), Santiago Álvarez (Muerdealmas), Carlos Zanón (Love Song), Santiago Díaz (Las otras niñas), Alicia Giménez Bartlett (La presidenta), Fernando Delgado (Todos al infierno) y Ximo Bosch (La patria en la cartera: o sea, «pa’ la saca»). Se alegará que las dos últimas no son novelas: cierto, pero si son episodios nacionales. Por cierto, La mirada quieta de Vargas Llosa consagra, como hiciera de joven con Joanot Martorell, a Benito Pérez Galdós, más de cien años después.

Se diría que son clásicos

Este certamen librero al aire libre de Els Vivers trae, además del homenaje de la Fira al poeta Jaume Pérez Muntaner, al narrador Bernardo Atxaga y a la novelista russafí Bárbara Blasco (La memoria del alambre), la recuperación, por si fuera necesaria, de clásicos como James Joyce, Jose Saramago, el Leopoldo Alas de La Regenta, el polimorfo Joan Fuster y Pierre Paolo Pasolini (Pasolini, el último profeta), entre otras puestas al día. Bromera sigue publicando las novelas de Pierre Lemaitre, ahora La gran serp y El mirall de les nostres penes. Y vuelve ese ameno y sólido narrador que es Joan Olivares: Els morts de la nostra vida.

La Fira también presenta la edición facsímil del milenario El collar de la paloma del poeta xativí Ibn Hazm.

Los libros tienen eso: cruzan edades remotas y nos hablan de ellas porque las criaturas del corazón y el sentido no tienen problemas de pérdida de memoria o de desgaste de rótulas.

Del presente más que del pasado trata el ensayo de Josep Sorribes, Ni casta ni caspa y el director del Magnànim, Vicent Flor, aterriza en la novela: El carrer de baix.

Y acabo este paseo por el amor (al libro) y la muerte (servida en televisión a la hora de la paletilla de cordero al horno), con una sincronicidad de las que le gustaban a Jung y a mi: recuperé del polvo una edición facsimilar de La anguila y otros cuentos de Chéjov tal y como se publicó en Madrid hace casi cien años. Estos cuentos son buenísimos, Chéjov sigue revelándose, día a día, y dicen, aseguran, que el Maxim Ósipov de Piedra, papel, tijera hace lo mismo que Chéjov pero en la Rusia postsoviética. Habrá que seguirlo.

Rusia e India son los únicos países del mundo donde un recital de poesía puede llenar un estadio olímpico. Lo recuerdo para añadir un poco de complejidad a la nueva cruzada en la que, indefectiblemente, los buenos seguimos siendo nosotros. Perdonen las molestias.