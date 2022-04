Topar con las palabras

Una de las muchas consecuencias de la cruenta invasión desatada por la Rusia de Putin contra Ucrania está siendo el alza de los precios del gas y, por ende, del suministro eléctrico. En línea con las medidas de contención adoptadas, hemos escuchado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, o a la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, hablar de «topar el precio del gas». El neologismo probablemente procede de la traducción literal de «top» en inglés, en el sentido de coronar algo o ponerle límite. La Real Academia en su diccionario no recoge esta acepción entre las 11 que enumera para el verbo «topar». Las tres primeras son: 1. «Dicho de una cosa: chocar con otra», 2. «Dicho de un animal cornudo: topetar» y 3. «Hallar algo o a alguien casualmente».

No es que no se entienda lo que quieren decir los citados políticos, pero desde un punto de vista de elegancia lingüística sería mucho más adecuado emplear verbos como «limitar», «controlar» o «bloquear». Por ahora «topar» se utiliza de forma común en la línea de las acepciones que expone la RAE. Muy habitual es la frase «con la Iglesia hemos topado», que se cita como procedente de Don Quijote de la Mancha para referirse a la inflexibilidad de determinados poderes sociales, como lo ha sido históricamente en España la Iglesia católica.

No está de más señalar que esa cita no es literal, ya que la frase que pone Cervantes en boca de Don Quijote reza exactamente: «Con la iglesia hemos dado, Sancho». Probablemente la costumbre popular ha cambiado «dado» por «topado» para otorgar más fuerza a la expresión. Pero es que en realidad el personaje no se está refiriendo a la institución, sino a un templo real, con el que caballero y escudero se encuentran físicamente cuando están buscando un supuesto castillo o alcázar que sería la residencia de Dulcinea del Toboso.

La deformación de citas atribuidas a obras literarias o películas es un fenómeno frecuente. Y por ello me gustaría recordar que, en contra de lo que se suele repetir, en la película Casablanca, de Michael Curtiz, no se dice una sola vez: «Tócala otra vez, Sam», que en inglés sería «Play it again, Sam». En realidad Ilsa, personaje interpretado por Ingrid Bergman, lo que dice al pianista es «Tócala una vez» y «Tócala, Sam», con referencia a la canción As Time Goes By, traducida como El tiempo pasará.

La referencia permanente en todos los medios de comunicación a la invasión de Ucrania hace que se utilice a diario el gentilicio «ucraniano». Algún medio de comunicación usa exclusivamente la versión «ucranio», que tiene la ventaja de ser más breve y, por tanto, más cómoda para los titulares escritos. No obstante, no parece que esté consagrada por el uso, ya que la generalmente extendida es «ucraniano». La RAE admite ambas variantes, si bien en su Diccionario panhispánico de dudas deja claro que esta útima es la mayoritaria y, por tanto, la recomendable.