El descrèdit de la realitat

De vegades, m’agrada fantasiejar sobre una altra vida. M’imagine que soc cirurgià, o bomber, o llaurador. Professions per complet diferents a la meua, venedor ambulant. M’agrada fantasiejar que he donat nom a un teorema, teorema de Peris, o que em citen com a font d’autoritat. Segons Peris, etc. No ho faig perquè pense que haja malbaratat les meues aptituds intel·lectuals amb aquest ofici. Ho faig com una distracció més, sense cap més importància. També m’agrada fer aquest joc amb les dones que visiten la meua botiga ambulant, i es miren la roba interior. Al llarg de la meua vida he vist milers de dones mirant bragues i sostenidors, posant-se-les al damunt per a comprovar si era la talla, sense cap vergonya. Sempre els he semblat un home insignificant, com si no existira, com si fos invisible. S’ajusten el sostenidor damunt dels pits, i fan un gest de si els està bé o no. Una mena de rampell que els recorre el cos. Com és evident, mai no pregunten el meu parer i jo no els dic res. Tan sols allargue la mà quan em donen els diners. Tot molt fred i professional. Potser si jo fora una dona sí que hi hauria més intercanvi d’opinions, però les coses són així i no hi ha que pensar-ho més. En canvi, m’agrada imaginar què poden ser elles, si ames de casa, si professores, si metgesses, si dones de la neteja, si enginyeres. Quan allarguen la mà per a pagar la roba elegida, les inspeccione fugaçment, i allò complementa la meua imaginació. Els dits allargassats de pianista, els dits boteruts de botiguera al mercat. Perquè, quantes coses diu una mà! Aleshores, m’imagine que jo soc un persona distinta, posem per cas un matemàtic reputat, el del teorema de Peris, i ella una empresària d’èxit, d’aquelles dones que tenen un instint cert per a fer diners. Jo sempre he estat prou desgraciat per als negocis, no he sabut deixar de ser pobre com una rata. En canvi, altres alcen un empori des del no res. En fi, tornem al cas. M’imagine que li dic a l’empresària alguna frase brillant, una d’aquelles frases que fa que abandone la inspecció de la peça de roba interior i la passege per la meua persona, descobrint-me. Veient-me de colp i volta. M’imagine una dona que és escriptora, una dona que és directora d’orquestra, una dona que és chef d’un restaurant de gran nomenada. Pense en el que els diria, i quan trobe aquest model de dona els ho amolle, mentalment és clar. I comprove la seua reacció, sobtada, admirada, expectant, il·lusionada. Sí, soc jo, soc qui estaves esperant, els vinc a dir amb un somriure. Després marxen, de vegades aturant-se breument en altres parades, i jo les acompanye amb la mirada, per si es giren i em fan una última ullada. La realitat i la ficció són les dues grans forces antagòniques i complementàries que ens ajuden a viure. Però, al meu parer, és a dir, al parer de Peris, la realitat està molt desacreditada. I la ficció ho és tot.